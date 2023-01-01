Марчел Чолаку, председатель Палаты депутатов Румынии, заявил, что является одним из сторонников Майи Санду и объединения Великой Румынии, когда в понедельник его спросили, поддержат ли СДП (Социал-демократическая партия) и НЛП (Национал-либеральную партию) ее кандидатуру на президентских выборах в Румынии в 2024 году, сообщает news.ro. Он также сообщил, что между двумя партиями не велось обсуждения поддержки единого кандидата в президенты.
«Хочу напомнить, что в 2024 году проходят выборы президента в Республике Молдова, причем раньше, чем в Румынии. Я являюсь одним из сторонников Майи Санду и объединения Великой Румынии", - сказал Марсель Чолаку в ответ на вопрос о возможной поддержке кандидатуры действующего президента Республики Молдова на президентских выборах в Румынии в 2024 году.
На вопрос, существует ли какой-либо закон, препятствующий Майе Санду баллотироваться на президентских выборах в Румынии и Республике Молдова, политик ответил: «У вас должно быть двойное гражданство. В Румынии также есть кандидаты, которые имеют двойное гражданство или могут иметь двойное гражданство».
«У нас кризис безопасности в этом районе, и мы должны быть очень внимательны ко всему контексту. Одно — это то, что мы хотим или считаем правильным, а другое — реальность. Это рабочий сценарий. Никто не может помешать госпоже Майе Санду баллотироваться. Я поддерживаю госпожу Майю Санду, насколько это возможно, в еще более сложный период, который переживает Республика Молдова, но мы также являемся частью разных политических семей", - добавил Чолаку.
Более того, на вопрос о поддержке СДП и НЛП единого кандидата в президенты Марсель Чолаку заявил, что обсуждения по этому поводу не было.