Dnestr.TV

 
0

Продажи автомобилей в Евросоюзе в 2022 году упали до минимума с 1993 года

Продажи автомобилей в Евросоюзе в 2022 году упали до минимума с 1993 года

Продажи автомобилей в Европейском союзе в декабре увеличились на 12,8% относительно того же месяца 2021 года, при этом по итогам прошлого года они упали на 4,6% и стали минимальными с 1993 года, говорится в сообщении Европейской ассоциации производителей автомобилей (ACEA).

Подъем был отмечен по итогам пятого месяца, до этого показатель снижался 13 месяцев подряд. Однако повышение было обеспечено, в первую очередь, низкой базой сравнения. Объемы продаж по-прежнему остаются гораздо ниже уровня допандемийного ноября 2019 года, когда они превышали 1 млн машин, передаёт interfax.ru

Число автомобилей, зарегистрированных в странах ЕС (без учета Мальты, статистика по которой отсутствует), в прошлом месяце выросло до 896 967 по сравнению с 795 130 годом ранее, согласно данным ACEA.

При этом только на двух основных рынках ЕС продажи увеличились: в Германии - на 38,1%, в Италии - на 21%. Между тем во Франции они снизились на 0,1%, в Испании - на 14,1%.

Количество новых автомобилей в Европе (страны ЕС плюс Исландия, Норвегия, Швейцария и Великобритания) в декабре повысилось на 14,8% и достигло 1 091 119.

В целом по итогам 2022 года регистрация автомобилей в Евросоюзе сократилась на 4,6% - до 9 млн 255 930. В основном это было обусловлено дефицитом запчастей в первом полугодии, отмечается в сообщении ACEA.

В Германии продажи выросли на 1,1%, в то время как во Франции они снизились на 7,8%, в Испании - на 5,4% и в Италии - на 9,7%.

Продажи группы Volkswagen (включая Skoda, Audi, Seat, Porsche и др.) в Евросоюзе в минувшем году уменьшились на 5,2%, Stellantis (объединенные Fiat Chrysler и PSA Group) - на 14,1%, группы Renault - на 4,3%, группы BMW - на 5,1%, Mercedes-Benz - практически не изменились.

Между тем южнокорейская Hyundai (с учетом Kia) увеличила реализацию автомобилей на 2,6%, японские Toyota и Honda - на 7,7% и 4,4% соответственно.

Продажи американской Ford сократились на 2,3%, японских Nissan и Mazda - соответственно на 10,2% и 11,2%.

Число новых автомобилей в Европе (страны ЕС плюс Исландия, Норвегия, Швейцария и Великобритания) в 2022 году уменьшилось на 4,1% - до 11 286 939.

  • Сегодня, 14:45
  • DTV
  • Просмотров: 25
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • В Молдове готовятся поправки к Уголовному кодексу, пред ...
  • Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые ...
  • Беляков: Российских миротворцев в Приднестровье пытаютс ...
  • Почему сняли с должности спецпредставителя Украины по П ...
  • Традиции и обычаи ночи перед Рождеством: Что нужно дела ...
  • В Литве тысячи грузовых автомобилей перекрыли подъезды ...
  • Как будет работать общественный транспорт в новогоднюю ...
  • В Бендерах будет работать планетарий
  • Кишинев ответил Тирасполю на запрет ввоза в Молдову про ...
  • Семья из Приднестровья вырастила полтонны гранатов на с ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • В Молдове готовятся поправки к Уголовному кодексу, пред ...
  • Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые ...
  • Беляков: Российских миротворцев в Приднестровье пытаютс ...
  • Почему сняли с должности спецпредставителя Украины по П ...
  • Традиции и обычаи ночи перед Рождеством: Что нужно дела ...
  • В Литве тысячи грузовых автомобилей перекрыли подъезды ...
  • Как будет работать общественный транспорт в новогоднюю ...
  • В Бендерах будет работать планетарий
  • Кишинев ответил Тирасполю на запрет ввоза в Молдову про ...
  • Семья из Приднестровья вырастила полтонны гранатов на с ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна