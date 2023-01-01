Граждане Республики Молдова могут получить международные водительские права по любому указанному адресу, как в стране, так и за рубежом. Доставка международных водительских удостоверений осуществляется через государственную службу электронной доставки документов — MDelivery, передает nokta.md
Данная услуга может быть запрошена получателем в любом из 40 многофункциональных центров Агентства государственных услуг, расположенных по всей Республике Молдова, и предоставляется за плату.
Заказать доставку можно в Многофункциональном центре. При подаче заявления на получение международного водительского удостоверения граждане могут дополнительно заказать доставку документа на дом.
После подачи электронного заказа на доставку человек получит подтверждение по электронной почте с номером заказа MDelivery. Заказ на доставку можно отследить по номеру заказа на официальном портале службы MDelivery.
В настоящее время MDelivery имеет пять интегрированных поставщиков почтовых услуг, которые доставляют документы как по стране, так и за рубеж:
Граждане могут выбрать одного из поставщиков почтовых/курьерских услуг, в зависимости от времени доставки и стоимости услуги.
В настоящее время Агентство государственных услуг может доставить через MDelivery следующие документы:
-паспорт гражданина Молдовы, -выписки из Государственного реестра правовых единиц, -международные водительские права.
MDelivery — это современная цифровая платформа, разработанная Агентством электронного правительства в рамках Проекта модернизации государственных услуг (MGSP), внедренного Правительством Республики Молдова при поддержке Группы Всемирного банка.