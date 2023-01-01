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Граждане Молдовы могут заказать водительские права с доставкой за рубеж

Граждане Молдовы могут заказать водительские права с доставкой за рубеж

Граждане Республики Молдова могут получить международные водительские права по любому указанному адресу, как в стране, так и за рубежом.
Доставка международных водительских удостоверений осуществляется через государственную службу электронной доставки документов — MDelivery, передает nokta.md

Данная услуга может быть запрошена получателем в любом из 40 многофункциональных центров Агентства государственных услуг, расположенных по всей Республике Молдова, и предоставляется за плату.

Заказать доставку можно в Многофункциональном центре. При подаче заявления на получение международного водительского удостоверения граждане могут дополнительно заказать доставку документа на дом.

В этом случае нужно сообщить оператору на стойке:

-номер телефона,
-контактный e-mail,
-адрес доставки

После подачи электронного заказа на доставку человек получит подтверждение по электронной почте с номером заказа MDelivery. Заказ на доставку можно отследить по номеру заказа на официальном портале службы MDelivery.

В настоящее время MDelivery имеет пять интегрированных поставщиков почтовых услуг, которые доставляют документы как по стране, так и за рубеж:

-Почта Молдовы,
-Нова пошта,
-Muvi Express,
-FAN Courier
-DHL.

Граждане могут выбрать одного из поставщиков почтовых/курьерских услуг, в зависимости от времени доставки и стоимости услуги.

В настоящее время Агентство государственных услуг может доставить через MDelivery следующие документы:

-паспорт гражданина Молдовы,
-выписки из Государственного реестра правовых единиц,
-международные водительские права.

MDelivery — это современная цифровая платформа, разработанная Агентством электронного правительства в рамках Проекта модернизации государственных услуг (MGSP), внедренного Правительством Республики Молдова при поддержке Группы Всемирного банка.
  • Сегодня, 15:13
  • DTV
  • Просмотров: 29
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