Поджигателю Военкомата в Тирасполе грозит до 30 лет тюрьмы. Дело Александра Димова, жителя Кишинёва, рассматривает Верховный суд. Две статьи – «Диверсия» и «Теракт». Приговор может быть уже в начале следующей недели. Подробности - в сюжете Первого Приднестровского :
Напомним, 13 мая 2022-го Димов пытался поджечь военкомат в Тирасполе. Жителя Молдовы задержали через несколько дней. Установили и «куратора» поджога – это Ион Лозан из Кишинёва. По информации следствия, «куратор» Лозан связан с силовыми структурами Молдовы. Вот ссылка на фильм МВД, в котором Димов (который теперь отказывается от своих слов) даёт показания по поджогу.