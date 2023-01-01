Dnestr.TV

 
0

Поджигателю военкомата в Тирасполе грозит до 30 лет тюрьмы

Поджигателю военкомата в Тирасполе грозит до 30 лет тюрьмы

Поджигателю Военкомата в Тирасполе грозит до 30 лет тюрьмы.
Дело Александра Димова, жителя Кишинёва, рассматривает Верховный суд. Две статьи – «Диверсия» и «Теракт». Приговор может быть уже в начале следующей недели. Подробности - в сюжете Первого Приднестровского :



Напомним, 13 мая 2022-го Димов пытался поджечь военкомат в Тирасполе. Жителя Молдовы задержали через несколько дней. Установили и «куратора» поджога – это Ион Лозан из Кишинёва. По информации следствия, «куратор» Лозан связан с силовыми структурами Молдовы. Вот ссылка на фильм МВД, в котором Димов (который теперь отказывается от своих слов) даёт показания по поджогу.
  • Сегодня, 15:39
  • DTV
  • Просмотров: 18
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • В Молдове готовятся поправки к Уголовному кодексу, пред ...
  • Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые ...
  • Беляков: Российских миротворцев в Приднестровье пытаютс ...
  • Почему сняли с должности спецпредставителя Украины по П ...
  • Традиции и обычаи ночи перед Рождеством: Что нужно дела ...
  • В Литве тысячи грузовых автомобилей перекрыли подъезды ...
  • Как будет работать общественный транспорт в новогоднюю ...
  • В Бендерах будет работать планетарий
  • Кишинев ответил Тирасполю на запрет ввоза в Молдову про ...
  • Семья из Приднестровья вырастила полтонны гранатов на с ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • В Молдове готовятся поправки к Уголовному кодексу, пред ...
  • Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые ...
  • Беляков: Российских миротворцев в Приднестровье пытаютс ...
  • Почему сняли с должности спецпредставителя Украины по П ...
  • Традиции и обычаи ночи перед Рождеством: Что нужно дела ...
  • В Литве тысячи грузовых автомобилей перекрыли подъезды ...
  • Как будет работать общественный транспорт в новогоднюю ...
  • В Бендерах будет работать планетарий
  • Кишинев ответил Тирасполю на запрет ввоза в Молдову про ...
  • Семья из Приднестровья вырастила полтонны гранатов на с ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна