По всему Приднестровью оборудуют места для проведения крещенских купаний. Совершать обряд омовения стоит только в специально подготовленных для этого купелях, рядом с которыми будут дежурить спасатели, передаёт novostipmr.com
Вот список таких мест:
Тирасполь – центральный городской пляж;
Бендеры – городской пляж;
Днестровск – территория Яхт-клуба;
Слободзея – пляжи в русской и молдавской частях города;
Григориополь – городской пляж в районе «Кремушки»;
Дубоссары – городской пляж в верхнем бьефе Дубоссарской ГЭС;
Рыбницкий район – озеро Комсомольское (Шмалена) и родник в селе Выхватинцы;
Каменский район – городской пляж; бассейн в парке с. Рашков; часовня-купель в с. Хрустовая.
Спасатели заступят на дежурство с вечера 18 до утра 20 января. Также для обеспечения безопасности купаний будут присутствовать сотрудники скорой помощи и милиции. Рядом с купелями установят тёплые палатки для переодевания. Во многих местах организуют продажу выпечки и горячих напитков.
Приднестровцев призывают к организованному купанию. Чин освящения воды в водоёмах священнослужители совершат 19 января после завершения праздничных богослужений в храмах.