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Крещенские купания в Приднестровье: список купелей и правила безопасности

Крещенские купания в Приднестровье: список купелей и правила безопасности

По всему Приднестровью оборудуют места для проведения крещенских купаний. Совершать обряд омовения стоит только в специально подготовленных для этого купелях, рядом с которыми будут дежурить спасатели, передаёт novostipmr.com

Вот список таких мест:

Тирасполь – центральный городской пляж;

Бендеры – городской пляж;

Днестровск – территория Яхт-клуба;

Слободзея – пляжи в русской и молдавской частях города;

Григориополь – городской пляж в районе «Кремушки»;

Дубоссары – городской пляж в верхнем бьефе Дубоссарской ГЭС;

Рыбницкий район – озеро Комсомольское (Шмалена) и родник в селе Выхватинцы;

Каменский район – городской пляж; бассейн в парке с. Рашков; часовня-купель в с. Хрустовая.

Спасатели заступят на дежурство с вечера 18 до утра 20 января. Также для обеспечения безопасности купаний будут присутствовать сотрудники скорой помощи и милиции. Рядом с купелями установят тёплые палатки для переодевания. Во многих местах организуют продажу выпечки и горячих напитков.

Приднестровцев призывают к организованному купанию. Чин освящения воды в водоёмах священнослужители совершат 19 января после завершения праздничных богослужений в храмах.

Сотрудники ГУпЧС напоминают: окунаться в воду можно только в специально отведённых для этого местах.

Если вы решили провести обряд омовения, соблюдайте правила безопасности во время крещенских купаний!

Запрещено:
– проводить обряд, если спасателей и медработников нет рядом;
– окунаться детям без присмотра взрослых;
– заходить в воду в нетрезвом виде;
– нырять вперёд головой.

Рекомендовано:
– находиться в воде не более 30 секунд;
– после обряда обтереться полотенцем и надеть сухую одежду;
– выпить горячего сладкого чая.

Крещенские купания в Приднестровье: список купелей и правила безопасности

  • Сегодня, 15:57
  • DTV
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