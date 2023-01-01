На основании доказательств, собранных Главным следственным управлением СК ПМР суд, вынес обвинительный приговор директору Государственного унитарного предприятия «Приднестровье-лес» Павлу Никитину, сообщает пресс-служба СК ПМР
Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п.«а» ч.3 ст.156 УК ПМР (растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное с использованием своего служебного положения) и ч.2 ст.29, п.«а» ч.3 ст.156 УК ПМР (покушение на растрату).
Следствием и судом установлено, что в течение 2021 года Никитин в период исполнения обязанностей руководителя ГУП «Приднестровье-лес», совершал противоправные деяния вопреки общественным и государственным интересам.
Движимый корыстной заинтересованностью, в период времени с июня по август, используя свое служебное положение, он совершил растрату вверенного ему предприятием имущества в пользу третьих лиц. Продумав комбинацию, он ввел в заблуждение вышестоящее руководство и организовал процесс рубки деревьев, произрастающих в Бендерском оздоровительном лагере «Юность» в урочище «Меренешты», без составления требуемых законодательством соответствующих на то документов.
Таким образом, Никитин предоставил возможность осуществлять вырубку деревьев своему знакомому в обход всех установленных правил. Кроме того, разрешил ему вывозить срубленную древесину с места рубки и её дальнейшую реализацию, минуя процедуру требуемого учета, описи и внесения на баланс ГУП «Приднестровье-лес», якобы в качестве оплаты проделанных работ по очистке территории лагеря от старых аварийно-опасных деревьев.
В итоге 208 кубометров дровяной и деловой древесины были незаконно реализованы, причиненный ущерб составил 51 708 рублей ПМР. Часть оставшейся срубленной древесины общей стоимостью свыше 82 тысяч рублей вывезти и продать не успели. После того, как машину, которая вывозила лесоматериал из лагеря «Юность» без разрешительных документов, задержал сотрудник государственной службы экологического контроля, противоправные действия были пресечены.
В ходе проверок был выявлен еще один факт неправомерного распоряжения Никитиным средствами руководимого им предприятия. По его указанию за счет средств ГУПа были приобретены запчасти для личного автомобиля одного из сотрудников. По документам эти запчасти списали на ремонт служебного автомобиля. В данном случае сумма растраты денежных средств составила 1731 руб. ПМР.
Приговором Бендерского городского суда Павлу Никитину назначено наказание в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Кроме того, с виновного будет взыскано 54 767 рублей ПМР для возмещения ущерба, причиненного ГУП «Приднестровье лес».
Осуждённый и его защитник данный приговор обжаловали в кассационном порядке. Верховный суд ПМР жалобу не удовлетворил и приговор оставил без изменений