Открывая заседание кабмина, премьер-министр Наталья Гаврилица выразила соболезнования в связи с трагедией в Броварах.
«Сегодня мы с огромной грустью узнали о падении вертолета в Киевской области, в результате которого погибли глава украинского МВД, его коллеги, а также гражданские лица, в том числе дети. От имени молдавского правительства и от своего имени приношу искренние соболезнования правительству и народу Украины.На сегодняшнем заседании мы представим новое решение в поддержку украинского народа в этот тяжелый период. Речь идет о людях, которые вынуждены были бежать от войны в Молдову. Они смогут и дальше в упрощенном режиме пересекать границу с истекшими документами или с внутренними документами, а новое постановление установит на территории Молдовы режим временной защиты, которым они смогут воспользоваться», — заявила молдавский премьер.
Временную защиту в Молдове предоставили украинским гражданам, у которых до 24 февраля 2022 года была прописка в Украине; украинским гражданам, которые находились на территории Молдовы до 24 февраля 2022 года, а также апатридам (лицам без гражданства) и гражданам третьих стран (кроме Украины), которые пользовались международной защитой или эквивалентной национальной защитой в Украине до 24 февраля 2022 года и которые не могут безопасно вернуться в свою страну или регион происхождения, передаёт newsmaker.md
Аналогичную временную защиту в Молдове смогут получить члены семей упомянутых категорий людей — супруги, партнеры, дети (в том числе приемные) и родители. Чтобы получить временную защиту, нужно будет подать заявление в Бюро по Миграции и Убежищу, которое выдаст просителю соответствующий документ.
Что дает временная защита? Например, доступ несовершеннолетних беженцев из Украины к обучению в Молдове — на тех же условиях, которые установлены для несовершеннолетних молдавских граждан. Взрослые люди с временной защитой получат право работать на территории Молдовы без получения документа на временное проживание с целью работы.
В информационной записке к проекту постановления указано, что на данный момент в Молдове находятся 88 тыс. беженцев из Украины, из которых только 11 тыс. человек запросили убежище. Авторы законопроекта отметили, что молдавская система предоставления убежища может не справиться с потоком заявок, поэтому наиболее реальным механизмом легализации пребывания на территории нашей страны беженцев из Украины является механизм временной защиты. Этот механизм уже предусмотрен в законе «Об убежище в Республике Молдова».
Временную защиту украинским беженцам предоставили сроком на один год, начиная с 1 марта 2023 года. Этот срок можно будет продлить на шесть месяцев. Стоимость реализации проекта — 2,2 млн леев. Молдавские власти ожидают, что временную защиту в стране запросят порядка 100 тыс. человек.
Санду - мировым лидерам: Мы должны помочь Украине победить
Президент Республики Молдова Майя Санду попросила мировых лидеров помочь Украине. Обращение прозвучало на Всемирном экономическом форуме в Давосе, сообщает point.md
«Я не могу сказать, что военные риски для Молдовы сейчас больше, чем они были весной прошлого года, когда я знала, что если Украина не будет сопротивляться, то Россия дойдет до Кишинева. Мы не говорим об этом сейчас.
Сегодня все зависит от того, что будет происходить на Украине. Мы видим, что Украина сопротивляется и движется вперед, поэтому все зависит от ситуации там. Когда вы помогаете Украине, вы также помогаете нам и другим странам», - заявила Санду, передает unimedia.info со ссылкой на aktual24.ro
«Мы должны помочь Украине все вместе. Давайте поможем победить в этой войне, иначе мы все будем в опасности", - заявила Майя Санду.