Стоимость продовольственных товаров за январь-декабрь 2022 года в Приднестровье выросла на двадцать один процент. При этом, цены на продукты питания за последний месяц отчетного периода в среднем по республике повысились на треть процента. Государственная служба статистики Приднестровской Молдавской Республики представила очередной отчет о средних ценах на продовольственные товары по состоянию на 31 декабря 2022 года, сообщает newspmr.com
Стоимость продуктов питания рассчитывалась из соотношения средних цен на рынках и торговых сетях в трех крупнейших городах республики – Тирасполь, Бендеры и Рыбница.
Средние цены на продукты питания в Приднестровье по группам товаров: Мясные продукты (рублей ПМР за килограмм продукта): Говядина (кроме бескостного мяса) – 72.58 руб. Говядина бескостная – 92.76 руб. Свинина (кроме бескостного мяса) – 89.58 руб. Свинина бескостная – 90.61 руб. Фарш мясной – 65.37 руб. Пельмени – 53.01 руб. Печень говяжья – 96.99 руб. Куры потрошеные – 43.20 руб. Окорочка куриные – 47.96 руб. Сало – 76.45 руб. Колбаса вареная – 112.27 руб. Сосиски – 86.28 руб. Сардельки – 81.57 руб. Колбаса полукопченая – 141.78 руб. Мясокопчености, кг – 117.41 руб. Колбаса сырокопченая – 259.75 руб. Рыбные продукты (рублей ПМР за килограмм продукта): Карп свежий – 76.87 руб. Карась свежий – 51.62 руб. Толстолобик свежий – 42.25 руб. Салака – 25.61 руб. Хек – 67.90 руб. Скумбрия – 66.13 руб. Сельдь замороженная – 44.93 руб. Сельдь соленая – 53.58 руб.
Молочные и кисломолочные продукты (рублей ПМР за килограмм, грамм или литр продукта): Масло сливочное фасованное, 200 г – 34.43 руб. Масло растительно-сливочное фасованное, 200 г – 17.82 руб. Масло подсолнечное рафинированное, л – 43.33 руб. Масло подсолнечное нерафинированное, л – 31.69 руб. Маргарин фасованный, 200 г – 13.71 руб. Молоко цельное разливное непастеризованное, л – 14.13 руб. Молоко цельное пастеризованное, л – 14.48 руб. Кефир, 0,5 л – 7.35 руб. Ряженка, 0,5 л – 9.63 руб. Сметана, кг – 49.70 руб. Сметана на рынке, кг – 61.71 руб. Творог, кг – 62.25 руб. Творог на рынке, кг – 66.85 руб. Сухие молочные смеси для детского питания, кг – 142.69 руб. Сыр твердый, кг – 145.26 руб. Брынза на рынке, кг – 94.60 руб.
Хлебные продукты (рублей ПМР за килограмм продукта): Батон из пшеничной муки высшего сорта, кг – 10.41 руб. Хлеб из пшеничной муки 1 сорта, кг – 7.62 руб. Хлеб из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг – 6.85 руб. Хлеб из пшеничной муки 1 сорта и ржаной обдирочной, кг – 11.76 руб.
Крупяные и мучные продукты (рублей ПМР за килограмм продукта): Мука пшеничная – 13.21 руб. Рис шлифованный, кг – 29.57 руб. Крупа манная, кг – 16.76 руб. Крупа гречневая, кг – 36.80 руб. Крупа пшеничная, кг – 10.44 руб. Крупа кукурузная, кг – 16.57 руб. Крупа ячневая, кг – 9.99 руб. Крупа перловая, кг – 11.32 руб. Овсяные хлопья, кг – 31.10 руб. Горох, кг – 14.59 руб. Фасоль, кг – 33.44 руб. Вермишель высшего сорта, кг – 20.81 руб. Макаронные изделия высшего сорта, кг – 20.35 руб.
Плодоовощная продукция (рублей ПМР за килограмм продукта): Картофель урожая текущего года, кг – 7.94 руб. Капуста свежая урожая текущего года, кг – 7.69 руб. Лук репчатый, кг – 10.21 руб. Свёкла столовая, кг – 7.99 руб. Морковь, кг – 9.13 руб. Чеснок, кг – 58.57 руб. Тыква, кг – 7.95 руб. Яблоки, кг – 8.32 руб. Апельсины, кг – 34.25 руб. Лимоны, кг – 33.92 руб. Бананы, кг – 32.89 руб. Сливы сушёные, кг – 54.15 руб. Виноград сушёный (изюм), кг – 70.77 руб.
Другие социально значимые продовольственные товары (рублей ПМР за килограмм, штуку или миллиграмм продукта): Томат-паста, кг – 61.00 руб. Сок томатный, л – 21.02 руб. Соки фруктово-ягодные, 250 мл – 8.58 руб. Пюре фруктово-ягодные для детского питания, 250 мл – 20.93 руб. Соки фруктовые, л – 23.01 руб. Яйца куриные, 10 шт – 37.41 руб. Сахар-песок, кг – 21.46 руб. Шоколад, 100 г – 21.70 руб. Мед пчелиный натуральный, кг – 83.16 руб. Вода минеральная, 1,5 л – 8.92 руб. Соль пищевая, кг – 10.77 руб. Перец черный (молотый), 100 г – 31.86 руб. Лист лавровый, 100 г – 33.25 руб. Дрожжи хлебопекарные, кг – 69.55 руб. Кофе натуральный растворимый, 100 г – 52.90 руб. Чай черный байховый, высший сорт, 100 г – 22.09 руб. Чай зеленый, высший сорт, 100 г – 26.31 руб.
Согласно официальным данным, представленным Государственной службой статистики Приднестровской Молдавской Республики, продовольственные товары в декабре 2022 года подорожали на 0,29% по сравнению с предыдущим месяцем (+1,31% – в декабре 2021 года), а с начала года – стали дороже на 21,13% (+11,59% – за 2021 год).