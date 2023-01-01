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Цены на продукты

Цены на продукты

Стоимость продовольственных товаров за январь-декабрь 2022 года в Приднестровье выросла на двадцать один процент. При этом, цены на продукты питания за последний месяц отчетного периода в среднем по республике повысились на треть процента. Государственная служба статистики Приднестровской Молдавской Республики представила очередной отчет о средних ценах на продовольственные товары по состоянию на 31 декабря 2022 года, сообщает newspmr.com

Стоимость продуктов питания рассчитывалась из соотношения средних цен на рынках и торговых сетях в трех крупнейших городах республики – Тирасполь, Бендеры и Рыбница.

Средние цены на продукты питания в Приднестровье по группам товаров:

Мясные продукты (рублей ПМР за килограмм продукта):
Говядина (кроме бескостного мяса) – 72.58 руб.
Говядина бескостная – 92.76 руб.
Свинина (кроме бескостного мяса) – 89.58 руб.
Свинина бескостная – 90.61 руб.
Фарш мясной – 65.37 руб.
Пельмени – 53.01 руб.
Печень говяжья – 96.99 руб.
Куры потрошеные – 43.20 руб.
Окорочка куриные – 47.96 руб.
Сало – 76.45 руб.
Колбаса вареная – 112.27 руб.
Сосиски – 86.28 руб.
Сардельки – 81.57 руб.
Колбаса полукопченая – 141.78 руб.
Мясокопчености, кг – 117.41 руб.
Колбаса сырокопченая – 259.75 руб.

Рыбные продукты (рублей ПМР за килограмм продукта):
Карп свежий – 76.87 руб.
Карась свежий – 51.62 руб.
Толстолобик свежий – 42.25 руб.
Салака – 25.61 руб.
Хек – 67.90 руб.
Скумбрия – 66.13 руб.
Сельдь замороженная – 44.93 руб.
Сельдь соленая – 53.58 руб.

Молочные и кисломолочные продукты (рублей ПМР за килограмм, грамм или литр продукта):
Масло сливочное фасованное, 200 г – 34.43 руб.
Масло растительно-сливочное фасованное, 200 г – 17.82 руб.
Масло подсолнечное рафинированное, л – 43.33 руб.
Масло подсолнечное нерафинированное, л – 31.69 руб.
Маргарин фасованный, 200 г – 13.71 руб.
Молоко цельное разливное непастеризованное, л – 14.13 руб.
Молоко цельное пастеризованное, л – 14.48 руб.
Кефир, 0,5 л – 7.35 руб.
Ряженка, 0,5 л – 9.63 руб.
Сметана, кг – 49.70 руб.
Сметана на рынке, кг – 61.71 руб.
Творог, кг – 62.25 руб.
Творог на рынке, кг – 66.85 руб.
Сухие молочные смеси для детского питания, кг – 142.69 руб.
Сыр твердый, кг – 145.26 руб.
Брынза на рынке, кг – 94.60 руб.

Хлебные продукты (рублей ПМР за килограмм продукта):
Батон из пшеничной муки высшего сорта, кг – 10.41 руб.
Хлеб из пшеничной муки 1 сорта, кг – 7.62 руб.
Хлеб из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг – 6.85 руб.
Хлеб из пшеничной муки 1 сорта и ржаной обдирочной, кг – 11.76 руб.

Крупяные и мучные продукты (рублей ПМР за килограмм продукта):
Мука пшеничная – 13.21 руб.
Рис шлифованный, кг – 29.57 руб.
Крупа манная, кг – 16.76 руб.
Крупа гречневая, кг – 36.80 руб.
Крупа пшеничная, кг – 10.44 руб.
Крупа кукурузная, кг – 16.57 руб.
Крупа ячневая, кг – 9.99 руб.
Крупа перловая, кг – 11.32 руб.
Овсяные хлопья, кг – 31.10 руб.
Горох, кг – 14.59 руб.
Фасоль, кг – 33.44 руб.
Вермишель высшего сорта, кг – 20.81 руб.
Макаронные изделия высшего сорта, кг – 20.35 руб.

Плодоовощная продукция (рублей ПМР за килограмм продукта):
Картофель урожая текущего года, кг – 7.94 руб.
Капуста свежая урожая текущего года, кг – 7.69 руб.
Лук репчатый, кг – 10.21 руб.
Свёкла столовая, кг – 7.99 руб.
Морковь, кг – 9.13 руб.
Чеснок, кг – 58.57 руб.
Тыква, кг – 7.95 руб.
Яблоки, кг – 8.32 руб.
Апельсины, кг – 34.25 руб.
Лимоны, кг – 33.92 руб.
Бананы, кг – 32.89 руб.
Сливы сушёные, кг – 54.15 руб.
Виноград сушёный (изюм), кг – 70.77 руб.

Другие социально значимые продовольственные товары (рублей ПМР за килограмм, штуку или миллиграмм продукта):
Томат-паста, кг – 61.00 руб.
Сок томатный, л – 21.02 руб.
Соки фруктово-ягодные, 250 мл – 8.58 руб.
Пюре фруктово-ягодные для детского питания, 250 мл – 20.93 руб.
Соки фруктовые, л – 23.01 руб.
Яйца куриные, 10 шт – 37.41 руб.
Сахар-песок, кг – 21.46 руб.
Шоколад, 100 г – 21.70 руб.
Мед пчелиный натуральный, кг – 83.16 руб.
Вода минеральная, 1,5 л – 8.92 руб.
Соль пищевая, кг – 10.77 руб.
Перец черный (молотый), 100 г – 31.86 руб.
Лист лавровый, 100 г – 33.25 руб.
Дрожжи хлебопекарные, кг – 69.55 руб.
Кофе натуральный растворимый, 100 г – 52.90 руб.
Чай черный байховый, высший сорт, 100 г – 22.09 руб.
Чай зеленый, высший сорт, 100 г – 26.31 руб.

Согласно официальным данным, представленным Государственной службой статистики Приднестровской Молдавской Республики, продовольственные товары в декабре 2022 года подорожали на 0,29% по сравнению с предыдущим месяцем (+1,31% – в декабре 2021 года), а с начала года – стали дороже на 21,13% (+11,59% – за 2021 год).

Иван Тыняев, NewsPMR.Com
  • Сегодня, 20:58
  • DTV
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