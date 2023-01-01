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В Индию прибыл первый контейнер молдавских яблок урожая 2022 года

В Индию прибыл первый контейнер молдавских яблок урожая 2022 года

Благодаря совместным усилиям правительства РМ, экспортеров фруктов и партнеров по развитию в Индию прибыл первый контейнер молдавских яблок урожая 2022 года. До конца текущего месяца в пункт назначения прибудут еще четыре контейнера. Контейнер преодолел более 7500 км по морю и достиг пункта назначения за 40 дней, передает noi.md

Экспорт пяти контейнеров яблок в Индию был поддержан совместными усилиями экономической дипломатии Министерства иностранных дел и европейской интеграции и Национального агентства по безопасности пищевых продуктов, которые оказали необходимую помощь для соблюдения существующих фитосанитарных требований в Индии.

"Облегчение доступа молдавских экспортеров к новым рынкам является одним из стратегических приоритетов правительства Республики Молдова, особенно после нарушения логистических цепочек и закрытия некоторых рынков, считающихся традиционными. Открытие нового рынка для молдавских яблок — это успех скоординированных усилий государственного и частного секторов", — заявила премьер-министр Наталья Гаврилица.

Поставка 100 тонн яблок является частью усилий правительства по включению Республики Молдова в Распоряжение о карантине растений в Индии, которое представляет собой список стран, имеющих право экспортировать яблоки.

"Мы стремимся к долгосрочному сотрудничеству с Индией, которая является огромным рынком сбыта, и экспорт яблок — это первый шаг. Индия ежегодно импортирует более 430 тысяч тонн яблок, и нас радует спрос на качественную продукцию из нашей страны. Мы высоко ценим очень хорошее сотрудничество с индийскими властями в этом отношении", - сказал вице-премьер, министр иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску.

Первые экспортные поставки в Индию сделали два сельхозпроизводителя, входящие в ассоциацию Moldova-Fruct.

Несколько мероприятий, посвященных продвижению экспорта в Индию, проходят в эти дни в Мумбаи и Ченнаи с участием делегации Республики Молдова, состоящей из представителей Министерства иностранных дел, частного сектора и партнеров по развитию.

В Индию прибыл первый контейнер молдавских яблок урожая 2022 года

Если в 2020 году молдавские яблоки экспортировались в 11 стран, то в прошлом году они достигли 30 направлений. Такая диверсификация требует более высоких стандартов качества, более сложной логистики и знания специфики новых рынков. В 2022 году правительство РМ улучшило условия для экспорта сельскохозяйственной продукции из Молдовы и на рынок Европейского союза, создав «зеленый коридор» для экспорта скоропортящихся продуктов, заключив соглашение об облегчении автомобильных перевозок товаров и добившись удвоения квот, освобожденных от таможенных пошлин, для яблок, вишни, сливы, помидоров, чеснока, столового винограда и виноградного сока.
  • Вчера, 22:10
  • DTV
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