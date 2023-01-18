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В Евросоюзе не хватает лекарств

В Евросоюзе не хватает лекарств
фото: скрин видео euronews.com

Евросоюз страдает от нехватки медикаментов. Дефицитными стали антибиотики, такие как амоксициллин, средства против простуды, гриппа и других респираторных инфекций, а также некоторые лекарства для детей. В большинстве стран ситуация считается критической, но поскольку такие товары из аптек не исчезают совсем, гражданам не советуют делать запасы. Врачи отмечают ослабление у населения естественного иммунитета вследствие защиты от коронавируса такой, как социальное дистанцирование, передаёт euronews.com

Основные причины резкого увеличения спроса, которые были выявлены, - это большое распространение респираторных заболеваний при недостатке производственных мощностей. Поскольку вопросы фармацевтики решаются на национальном уровне, правительства уже принимают меры по преодолению дефицита.

Эти меры включают продажу дженериков и замену запрашиваемых медикаментов на аналогичные. В ряде стран при этом были изменены некоторые рецептуры, например, лекарства предлагают в виде сиропов вместо таблеток, чтобы их охотнее принимали дети.

«Педиатрические препараты, как правило, теперь менее доступны в виде обычных таблеток, - сказал главный медицинский директор Европейского агентства лекарственных средств Штеффен Тирструп. - Поэтому там, где больше болеют дети, потребность в педиатрических препаратах выше, чем в препаратах для взрослых».

Недавнее исследование показало, что дефицит лекарств в Испании увеличился за год на 38%. На уменьшение их производства повлияли инфляция, высокие цены на энергоносители, нехватка сырья и последствия пандемии. Но что может сделать Евросоюз, если проблема носит глобальный характер?

«Нам нужна диверсификация, - сказала глава Фармацевтической группы ЕС Илария Пассарани. - Конечно, было бы полезно вернуть в Европу производство некоторых критически важных материалов, таких как активные ингредиенты. Но мы не можем вернуть всё производство всех материалов, которые мы используем для лекарств. Это влечет за собой такие проблемы, как повышение аптечных цен, связанное с выполнением законов об охране окружающей среды, законов о труде, которые не обязательно соблюдаются в других регионах».

В марте Еврокомиссия представит пересмотренный вариант фармацевтического законодательства ЕС, которое будет включать более строгие обязательства по обеспечению поставок, более раннее уведомление о нехватке медикаментов и их изъятии, а также лучшее информирование населения об имеющихся запасах.
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