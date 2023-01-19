Бывший командующий сухопутными войсками Польши, генерал-полковник в запасе Вальдемар Скжипчак призвал мобилизовать украинских беженцев.
"Вместе с НАТО мы должны начать подготовку новых формирований украинской армии — в Польше, Германии и Франции. Обучайте тех граждан Украины, которые здесь находятся — мобилизуйте, обучайте, отправляйте на фронт, потому что Украине становится всё труднее", - сказал он в интервью изданию wPolityce, передаёт РИА Новости
В качестве примера генерал привел исторический опыт: в начале 1940-х годов во Франции была создана армия из польских эмигрантов и тех, кто бежал из страны после оккупации Польши нацистской Германией. " А почему бы не создать такие украинские войска в Польше и не отправить их на фронт? " – задался вопросом Скжипчак.
Он добавил, что Запад не может помочь Украине, а у нее практически нет шансов выиграть при нынешнем положении дел, так как ВСУ понесли колоссальные потери. "Русские добьются этого (достижения целей специальной военной операции на Украине – Прим. ред.) и, к сожалению, нет смысла это обсуждать", - резюмировал генерал.