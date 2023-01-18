Вечером 18 января на дежурство заступили спасатели и правоохранители. Представители ГУпЧС следят за безопасностью погружения людей в воду, госавтоинспекторы регулируют дорожное движение, милиционеры обеспечивают охрану общественного порядка.
По состоянию на 21:30 18 января обряд омовения совершил 71 человек, в том числе 37 – в Тирасполе, 21 – в Бендерах, 6 – в Дубоссарах, 7 – в Каменке, передаёт пресс-служба МВД ПМР
Основная масса верующих предпочитает окунаться в водоёмы после того, как священнослужители совершат обряд освящения воды. В Тирасполе, к примеру, в 7 утра 19 января отец Сергий уже освятил купель.
Напомним, что окунаться в воду можно только в специально отведённых для этого местах:
Тирасполь – центральный городской пляж; Бендеры – городской пляж; Днестровск – территория Яхт-клуба; Слободзея – пляжи в русской и молдавской частях города; Григориополь – городской пляж в районе «Кремушки»; Дубоссары – городской пляж в верхнем бьефе Дубоссарской ГЭС; Рыбницкий район – озеро Комсомольское (Шмалена) и родник в селе Выхватинцы; Каменский район – городской пляж; бассейн в парке с. Рашков; часовня-купель в с. Хрустовая.