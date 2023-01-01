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Осуждены фигуранты уголовного дела о подделке и сбыте водительских удостоверений

Осуждены фигуранты уголовного дела о подделке и сбыте водительских удостоверений

Бывший сотрудник Республиканского регистрационно-экзаменационного отдела (РРЭО) УГАИ МВД ПМР Юрий Надолинский осуждён за взяточничество, а его коллега Александра Ротарь – за подделку водительских удостоверений, сообщила пресс-служба Следственного комитета.

С сентября 2021 года инженер-программист РРЭО УГАИ МВД Надолинский через посредников «оказывал содействие» гражданам в получении подложных приднестровских водительских удостоверений, предназначавшихся для обмена на удостоверения молдавского образца в соответствующих органах РМ.

Стоимость оказываемых им услуг составляла 100 долларов США за один поддельный документ.

Фальшивые документы по его просьбе изготавливала Александра Ротарь, работавшая в РРЭО УГАИ по трудовому договору и имевшая доступ к бланкам удостоверений. Надолинский уговорил девушку оказывать ему помощь: предоставлял ей фотографии, образцы подписей граждан и все необходимые данные для последующего внесения в бланки удостоверений. Сам он договаривался с посредниками, получал от них денежные средства и отдавал готовые документы. Была доказана их причастность к изготовлению и сбыту семи поддельных водительских удостоверений.

23 декабря 2021 года Надолинского задержали сотрудники управления собственной безопасности МВД с поличным при получении очередной взятки.

Доказательства, собранные следственными органами главного следственного управления Следственного комитета ПМР, признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора Юрию Надолинскому и Александре Ротарь.

Тираспольский городской суд признал Надолинского виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 286 УК ПМР (получение должностным лицом взятки за незаконные действия) и ч. 4, 5 ст. 32 ч. 1 ст. 324 УК ПМР (склонение другого лица к совершению преступления). Он приговорён к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима и штрафу в размере 200 тысяч рублей ПМР.

Александра Ротарь признана виновной в подделке и сбыте водительских удостоверений (ч. 1 ст. 324 УК ПМР) и приговорена к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

Верховный суд, рассмотрев по кассационной жалобе Надолинского и его защитника данное уголовное дело, оставил приговор без изменений.
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