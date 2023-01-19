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Социальные нормы потребления электроэнергии и холодной воды на 2023 год

Социальные нормы потребления электроэнергии и холодной воды на 2023 год

Документ прошел процедуру согласования в Министерстве финансов, Министерстве по социальной защите и труду и зарегистрирован Министерством юстиции Приднестровской Молдавской Республики 14 января 2023 года, сообщает NewsPMR.Com

Социальные нормы потребления электроэнергии:

1. Для одиноко проживающего, зарегистрированного в жилом помещении – 60 кВт/час на 1 человека в месяц.

2. Для каждого проживающего (два и более), зарегистрированного в жилом помещении – 45 кВт/час на 1 человека в месяц.

3. Для одиноко проживающего, зарегистрированного в жилом помещении, оборудованном в установленном порядке кухонной электроплитой – 120 кВт/час на 1 человека в месяц.

4. Для каждого проживающего (два и более), зарегистрированного в жилом помещении, оборудованном в установленном порядке кухонной электроплитой – 85 кВт/час на 1 человека в месяц.

Социальная норма потребления электроэнергии на общедомовые нужды:

1. Для проживающего в многоквартирном жилом доме, не оборудованном лифтовым хозяйством, либо проживающего на первом и втором этаже многоквартирного жилого дома, оборудованном лифтом – 4 кВт/час в месяц на 1 абонента.

2. Для проживающего включительно с третьего по последний этаж в многоквартирном жилом доме, оборудованном лифтом – 8 кВт/час на 1 абонента в месяц.

Примечание:
Норматив потребления при предоставлении населению льгот по оплате за услуги по электроснабжению установлен с учетом норматива потребления электрической энергии на общедомовые нужды

Социальные нормы потребления холодной воды:

1. Жилые дома с водоразборными колонками:
а) уличными – 40 литров на 1 человека в сутки;
б) дворовыми – 45 литров на 1 человека в сутки.

2. Жилые дома с водопроводом без канализации – 50 литров на 1 человека в сутки.

3. Жилые дома:
а) с водопроводом, канализацией, без ванн – 110 литров на 1 человека в сутки;
б) с водопроводом, канализацией, без ванн, с газоснабжением – 125 литров на 1 человека в сутки.

4. Жилые дома с водопроводом, канализацией и ваннами:
а) с водонагревателями на твердом топливе – 150 литров на 1 человека в сутки;
б) с газовыми водонагревателями – 190 литров на 1 человека в сутки;
в) с быстродействующими газовыми нагревателями и многоточечным водоразбором – 250 литров на 1 человека в сутки;
г) с объёмными электрическими водонагревателями – 150 литров на 1 человека в сутки;
д) с быстродействующими электрическими водонагревателями и одноточечным водоразбором – 190 литров на 1 человека в сутки;
е) с быстродействующими электрическими водонагревателями и многоточечным водоразбором – 250 литров на 1 человека в сутки.

5. Жилые дома с централизованным горячим водоснабжением:
а) оборудованные мойками, умывальниками и душами – 230/85 литров на 1 человека в сутки;
б) оборудованные душами и сидячими ваннами – 275/90 литров на 1 человека в сутки;
в) оборудованные душами и ваннами длиной от 150 до 170 см – 300/105 литров на 1 человека в сутки;
г) при высоте зданий более 12 этажей – 400/115 литров на 1 человека в сутки.

6. Общежития коридорного типа:
а) без душевых – 60 литров на 1 человека в сутки;
б) с общими душевыми – 100/60 литров на 1 человека в сутки;
в) с общими душевыми, столовыми и прачечными – 140/80 литров на 1 человека в сутки;
г) с санузлами во всех жилых блоках – 200/100 литров на 1 человека в сутки.

Марина Моторина, NewsPMR.Com
  • Сегодня, 11:37
  • DTV
  • Просмотров: 11
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