Бесплатная система электронного бронирования очереди на границах для автомобилей начала работать в России. Об этом сообщает 1prime.ru со ссылкой на разработчика, компанию «Телематика», передаёт gazeta.ru
«Россия впервые внедрила единую систему электронного бронирования очереди для автомобилей. Цифровое решение, разработанное компанией «СофтТелематика» (входит в концерн «Телематика») для Министерства транспорта РФ, значительно сократит время ожидания водителей и перевозчиков на пропускных пунктах», — говорится в сообщении.
Отмечается, что систему пока внедрили на пропускном пункте «МАПП – Чернышевское» на границе с Литвой. В будущем такую систему введут по всей стране. Услуга будет бесплатной для физлиц и компаний. На портале системы бронирования водитель сможет выбрать дату и время проезда через границу. Затем на электронную почту или через СМС-сообщение придет подтверждение. По данным компании-разработчика, после внедрения системы электронного бронирования, очереди на пропускных пунктах сократятся на 25%.