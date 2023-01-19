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Система электронного бронирования очереди на границах заработала в России

Система электронного бронирования очереди на границах заработала в России

Бесплатная система электронного бронирования очереди на границах для автомобилей начала работать в России. Об этом сообщает 1prime.ru со ссылкой на разработчика, компанию «Телематика», передаёт gazeta.ru

«Россия впервые внедрила единую систему электронного бронирования очереди для автомобилей. Цифровое решение, разработанное компанией «СофтТелематика» (входит в концерн «Телематика») для Министерства транспорта РФ, значительно сократит время ожидания водителей и перевозчиков на пропускных пунктах», — говорится в сообщении.

Отмечается, что систему пока внедрили на пропускном пункте «МАПП – Чернышевское» на границе с Литвой. В будущем такую систему введут по всей стране. Услуга будет бесплатной для физлиц и компаний. На портале системы бронирования водитель сможет выбрать дату и время проезда через границу. Затем на электронную почту или через СМС-сообщение придет подтверждение. По данным компании-разработчика, после внедрения системы электронного бронирования, очереди на пропускных пунктах сократятся на 25%.
  • Сегодня, 14:12
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