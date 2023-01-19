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Как меняется набережная в Бендерах

Как меняется набережная в Бендерах

Любимое место бендерчан преображается. В парке на набережной Бендер уже появилась ротонда, беседки-перголы и скамейки-качели. В ночное время всё будет светится, подсветку планируют установить и на газонах.

Как меняется набережная в Бендерах

Как меняется набережная в Бендерах

Как меняется набережная в Бендерах

Как меняется набережная в Бендерах

Как меняется набережная в Бендерах

Как меняется набережная в Бендерах

Как меняется набережная в Бендерах

Как меняется набережная в Бендерах

Как меняется набережная в Бендерах

Работы продолжатся в 2023 году, запланирован участок в районе бывшего здания Речного вокзала и ДК Ткаченко. И уже следующим этапом будет развитие территории в районе детских аттракционов и железнодорожного моста. На нижней террасе набережной тоже всё поменяют: будут новые дорожки и скамейки-беседки, высадят много хвойных деревьев.


  • Сегодня, 14:39
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