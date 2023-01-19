Любимое место бендерчан преображается. В парке на набережной Бендер уже появилась ротонда, беседки-перголы и скамейки-качели. В ночное время всё будет светится, подсветку планируют установить и на газонах.
Работы продолжатся в 2023 году, запланирован участок в районе бывшего здания Речного вокзала и ДК Ткаченко. И уже следующим этапом будет развитие территории в районе детских аттракционов и железнодорожного моста. На нижней террасе набережной тоже всё поменяют: будут новые дорожки и скамейки-беседки, высадят много хвойных деревьев.