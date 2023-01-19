Республику Молдова могут обязать скорректировать законодательство, чтобы установить правовую форму защиты однополых пар. Основанием для этого может послужить решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по делу Федотовой и других против России.
В решении суда сказано, что от всех государств, подписавших Европейскую конвенцию о правах человека, требуется принять правовую форму признания однополых семей и создать правовую базу, защищающую совместную жизнь этих пар, передаёт newsmaker.md
«Особая правовая база для однополых пар — требование и к Республике Молдова!», — прокомментировала решение молдавский адвокат Дойна Иоана Стрэистяну.
Адвокат также сообщила, что при регистрации отношений однополая пара получит защиту и права:
право оставить наследство/завещание,
право согласия на медицинские услуги (переливание крови, срочные операции, донорство крови и др.) для партнера,
раздел имущества,
приобретение имущества,
образование и воспитание совместных детей,
право опеки над детьми в случае смерти партнера, когда тот является матерью/отцом,
право решать вопросы, связанные с похоронами и наследованием имущества и др.
Дело «Федотова против России»
Дело «Федотова против России» касается трех однополых пар — все они граждане России. Они подали в ЕСПЧ иск против России, обвинив ее в нарушении права на частную и семейную жизнь и нарушении запрета на дискриминацию. Пары подали документы на регистрацию брака в ЗАГСы в Москве и Грязях, городе в Липецкой области, которые отклонили.
Первая пара — Ирина Федотова и Ирина Шипитько — подала документы в 2010 году, а две другие — Дмитрий Чуносов и Ярослав Евтушенко и Ильмира Шайхразнова и Елена Яковлева — соответственно, подали документы в 2014 году.
Обязана ли Молдова корректировать законодательство?
Таким образом, ЕСПЧ установил, что страны-члены Совета Европы должны признавать и защищать эти семьи по закону, заявляет румынская ассоциация ACCEPT.
Республика Молдова — член Совета Европы с 1995 года. ЕКПЧ, подписанная Советом Европы в 1950 году, является международным договором, защищающим права человека и основные свободы в Европе. В конвенции участвуют все 47 стран, входящих в Совет Европы, 27 из которых также являются членами ЕС.
Правящая партия в Молдове пока не прокомментировала решение ЕСПЧ и не уточнила, планирует ли она скорректировать законодательство.
Румыния, Польша, Литва, Латвия, Словакия и Болгария тоже входят в список стран Европы, которые сейчас не признают партнерство однополых пар.
Известно, что Англиканская церковь отказалась венчать ЛГБТ-пары. Но будет новый ритуал. Обряд смогут провести, если найдут согласного на это священника,-сообщает РБК
Англиканская церковь решила не проводить обряд венчания для однополых пар, однако отметила, что такие союзы смогут получить благословение церкви, говорится в сообщении на сайте церкви. Религиозная организация изложила, как она видит эти ритуалы.
«Формальное учение англиканской церкви, изложенное в канонах и утвержденных литургиях, о том, что брак — это святой союз, который заключается между одним мужчиной и одной женщиной на всю жизнь, не изменится», — говорится в сообщении.
Однако однополые пары смогут рассчитывать на организацию службы, во время которой будут прочтены «молитвы посвящения, благодарения или Божьего благословения».
Благословение гражданских однополых браков будет добровольным для духовенства, что позволит тем, кто выступает против таких браков с богословской точки зрения, отказаться от проведения обряда. Предложение, одобренное епископами на этой неделе, будет представлено руководящему Генеральному синоду церкви, который соберется в следующем месяце в Лондоне.
Внутрицерковная дискуссия об однополых браках и венчании в церкви шла с 2017 года, говорится на сайте церкви. Предложения, которые епископы согласовали, были разработаны по следам конференции англиканских епископов со всего мира, которая состоялась в прошлом году.
«Во время той дискуссии архиепископ Кентерберийский ясно дал понять, что большинство церквей англиканской общины продолжают поддерживать традиционное учение о браке, но некоторые уже пришли к другому взгляду на сексуальность человека «после долгих молитв, глубокого изучения и размышлений о браке и понимания человеческой природы», — говорится в сообщении.
Епископы англиканской церкви также планируют опубликовать письмо, в котором они принесут свои извинения ЛГБТ-сообществу «за долгие годы отвержения» и враждебности церкви по отношению к ним. Церковь пообещала опубликовать более подробную информацию об обряде для однополых пар 20 января.