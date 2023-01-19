19 января – самый теплый день месяца,отмечается прогревание воздуха до +16°C.
Однако, согласно прогнозам синоптиков, уже 29 января температура составит -3°C, передает point.md ссылаясь на rupor.md
Середина зимы принесла несвойственную сезону погоду. Из-за потепления в Бельцах распустились подснежники.
В Тирасполе появились грибы. Зацвела клубника.
“Если такое тепло, как сегодня, продержится еще неделю-две, будущий урожай может пострадать”, – говорят агрономы.
В Молдове побит температурный рекорд января за весь период наблюдений.
Синоптики указывают, что «18 января 2023 года максимальная температура воздуха на территории республики достигла +18,1 ºС (метеостанция Чадыр-Лунга), что зафиксировано впервые в январе за весь период наблюдений», сообщает moldpres.md
Предыдущий рекорд был установлен 5 января 2022 года и составил +17,4 ºС (метеостанция Тирасполь).
По данным метеорологов, до конца этой недели сохранится теплая для этого периода погода с максимумом 15 градусов тепла.