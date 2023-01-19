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Зима или весна?: подснежники, грибы, клубника

Зима или весна?: подснежники, грибы, клубника

19 января – самый теплый день месяца,отмечается прогревание воздуха до +16°C.

Однако, согласно прогнозам синоптиков, уже 29 января температура составит -3°C, передает point.md ссылаясь на rupor.md

Середина зимы принесла несвойственную сезону погоду. Из-за потепления в Бельцах распустились подснежники.

В Тирасполе появились грибы. Зацвела клубника.

“Если такое тепло, как сегодня, продержится еще неделю-две, будущий урожай может пострадать”, – говорят агрономы.

Зима или весна?: подснежники, грибы, клубника

Зима или весна?: подснежники, грибы, клубника

Зима или весна?: подснежники, грибы, клубника

В Молдове побит температурный рекорд января за весь период наблюдений.

Синоптики указывают, что «18 января 2023 года максимальная температура воздуха на территории республики достигла +18,1 ºС (метеостанция Чадыр-Лунга), что зафиксировано впервые в январе за весь период наблюдений», сообщает moldpres.md

Предыдущий рекорд был установлен 5 января 2022 года и составил +17,4 ºС (метеостанция Тирасполь).

По данным метеорологов, до конца этой недели сохранится теплая для этого периода погода с максимумом 15 градусов тепла.

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