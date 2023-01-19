фото: Пресс-служба Уральского таможенного управления
В аэропорту Екатеринбурга в багаже пассажира обнаружили позолоченный автомат Калашникова.
Таможенные службы аэропорта Екатеринбурга Кольцово обнаружили позолоченный автомат Калашникова у пассажира, вылетающего в Ташкент. Об этом сообщает gazeta.ru со ссылкой на РИА Новости и пресс-службу Уральского таможенного управления.
«Позолоченный автомат Калашникова АК-74М калибра 7,62-мм обнаружили кольцовские таможенники у вылетающего в Ташкент россиянина. Подарочный кейс с оружием он пытался пронести через «зеленый» коридор», — говорится в сообщении.
Отмечается, что ряд деталей автомата, изготовленного в 1974 году, были покрыты позолотой с узором, а приклад и цевье изготовлены из ценных пород дерева. По данным таможенной службы, стоимость аналогичных изделий может достигать 500 тысяч рублей.
Владевший автоматом пассажир сообщил, что оружие было списано и декорировано златоустовскими мастерами. Он отметил, что вез его в подарок давнему другу. В таможне отметили, что передали автомат на исследование экспертам.
В ноябре 2022 года во Флориде сотрудники американской таможенной службы в аэропорту нашли пистолет, спрятанный в сырой курице в багаже одного из пассажиров.