Dnestr.TV

 
0

В аэропорту Екатеринбурга в багаже обнаружили позолоченный автомат

В аэропорту Екатеринбурга в багаже обнаружили позолоченный автомат
фото: Пресс-служба Уральского таможенного управления

В аэропорту Екатеринбурга в багаже пассажира обнаружили позолоченный автомат Калашникова.

Таможенные службы аэропорта Екатеринбурга Кольцово обнаружили позолоченный автомат Калашникова у пассажира, вылетающего в Ташкент. Об этом сообщает gazeta.ru со ссылкой на РИА Новости и пресс-службу Уральского таможенного управления.

«Позолоченный автомат Калашникова АК-74М калибра 7,62-мм обнаружили кольцовские таможенники у вылетающего в Ташкент россиянина. Подарочный кейс с оружием он пытался пронести через «зеленый» коридор», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ряд деталей автомата, изготовленного в 1974 году, были покрыты позолотой с узором, а приклад и цевье изготовлены из ценных пород дерева. По данным таможенной службы, стоимость аналогичных изделий может достигать 500 тысяч рублей.

Владевший автоматом пассажир сообщил, что оружие было списано и декорировано златоустовскими мастерами. Он отметил, что вез его в подарок давнему другу. В таможне отметили, что передали автомат на исследование экспертам.

В ноябре 2022 года во Флориде сотрудники американской таможенной службы в аэропорту нашли пистолет, спрятанный в сырой курице в багаже одного из пассажиров.
  • Сегодня, 15:37
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • В Молдове готовятся поправки к Уголовному кодексу, пред ...
  • Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые ...
  • Беляков: Российских миротворцев в Приднестровье пытаютс ...
  • Почему сняли с должности спецпредставителя Украины по П ...
  • Традиции и обычаи ночи перед Рождеством: Что нужно дела ...
  • В Литве тысячи грузовых автомобилей перекрыли подъезды ...
  • Как будет работать общественный транспорт в новогоднюю ...
  • В Бендерах будет работать планетарий
  • Кишинев ответил Тирасполю на запрет ввоза в Молдову про ...
  • Семья из Приднестровья вырастила полтонны гранатов на с ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • В Молдове готовятся поправки к Уголовному кодексу, пред ...
  • Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые ...
  • Беляков: Российских миротворцев в Приднестровье пытаютс ...
  • Почему сняли с должности спецпредставителя Украины по П ...
  • Традиции и обычаи ночи перед Рождеством: Что нужно дела ...
  • В Литве тысячи грузовых автомобилей перекрыли подъезды ...
  • Как будет работать общественный транспорт в новогоднюю ...
  • В Бендерах будет работать планетарий
  • Кишинев ответил Тирасполю на запрет ввоза в Молдову про ...
  • Семья из Приднестровья вырастила полтонны гранатов на с ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна