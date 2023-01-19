Депутаты Европарламента 19 января приняли резолюцию, в которой призвали привлечь к ответственности военное и политическое руководство России за боевые действия на Украине. Об этом сообщается на сайте Европарламента.
Документ был принят 472 голосами европарламентариев, против проголосовали 19, еще 33 воздержались, сообщает РБК
«Депутаты Европарламента призывают ЕС в тесном сотрудничестве с Украиной и международным сообществом добиваться создания специального международного трибунала для судебного преследования политического и военного руководства России и ее союзников», — отмечается в сообщении.
Трибунал, по замыслу европарламентариев, должен «заполнить вакуум в международном правосудии» и дополнить деятельность Международного уголовного суда, который пока не может расследовать действия России на Украине (ни Москва, ни Киев не ратифицировали основополагающий документ суда — Римский статут).
Кроме того, как считают члены Европарламента, трибунал «должен обладать юрисдикцией для расследования не только в отношении Владимира Путина и политического и военного руководства России, но также Александра Лукашенко и его соратников в Белоруссии».
По мнению депутатов, создание трибунала пошлет четкий сигнал российскому народу и международному сообществу.
Европарламент представляет рекомендации Совету ЕС и Европейской службе внешних связей (EEAS), его резолюции не носят обязательный к исполнению характер.
Кремль ранее заявлял, что не будет считать легитимным создание такого трибунала. РБК обратился за комментарием к директору ДИП МИД Марии Захаровой.