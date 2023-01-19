Главный раввин Израиля Давид Лау. Иллюстрация: 7kanal.co.il
В своëм решении с силой прецедентного права главный раввин Израиля Давид Лау постановил, что культивируемое мясо, производимое местной компанией Aleph Farms, является парве — видом продуктов, разрешëнных к употреблению в пищу как с мясными, так и с молочными продуктами, сообщило 19 января, израильское русскоязычное интернет-издание «Детали», передаёт eadaily.com
Обычно продукты, обозначенные как парве, растительного происхождения, но рыба также считается парве.
Впервые культивированное мясо признано кошерным, главный раввин Израиля Давид Лау принял решение признать его таковым, изучив метод производства в лаборатории указанной компании и пообщавшись со специалистами.
При этом мясо, произведëнное из клеток, должно маркироваться иначе, чем мясо, произведëнное путëм убоя, чтобы не ввести в заблуждение потребителей, отмечают «Детали».
Aleph Farms — израильская компания, занимающаяся разработкой производства мяса из коровьих клеток. Создана в 2017 году израильским технологическим инкубатором The Kitchen, основатель — Дидье Тубия.
Суть метода состоит в том, что клетки коровы помещаются в среду, имитирующую естественную, и «подкармливаются» питательными веществами. Размножаясь, клетки обрастают соединительной мышечной тканью и превращаются в «полноценный стейк».
В 2018 году Aleph Farms представила первый в мире стейк, выращенный в лаборатории, имитирующий клеточную структуру тонкой мясной вырезки, а в 2021-м первой в мире напечатала на 3D-принтере стейк рибай (имеет маленькие волокна и множество прослоек жира).
Мировой рынок искусственного мяса в настоящее время оценивают примерно в 1,4 миллиарда долларов в год, но Mckinsey & Company прогнозирует, что к 2030 году объëмы рынка достигнут $ 20 млрд.
На Израиль приходится более 36% всех мировых инвестиций в компании по производству искусственного мяса. Только в 2021 году в стране были созданы шесть компаний, специализирующихся на разработках в этой новой для всего мира сфере.
Всего в мире в 2021 году насчитывалось более 70 компаний по производству клеточного мяса.
По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FАО), ежегодно в мире забивают более 56 миллиардов голов коров, овец и птицы, чтобы прокормить человечество. К 2050 году потребление мяса увеличится на 70% - в основном из-за роста спроса в Азии и Африке.
В 2019 году Институт мировых ресурсов (WRI) подсчитал: чтобы Земля смогла прокормить 10 миллиардов человек, которые будут жить на ней к середине века, американцам необходимо будет сократить потребление говядины, произведëнной традиционным способом, примерно на 40%, европейцам — на 22%.
Опубликованное в 2011 году в научном журнале Environmental Science & Technology исследование доказывало, что по сравнению с обычным мясом на стейк из пробирки приходится на 78−96% меньше выбросов парниковых газов, воды уходит на 82−96% меньше, электроэнергии — на 7−45%, земельных угодий — на 99%. При этом для выращивания мяса в пробирке необходимо три-четыре недели вместо двух-трëх лет, проходящих от рождения телëнка до его забоя.