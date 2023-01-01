Молдова сможет добиться вывода российских войск из Приднестровья после победы Украины в войне против РФ. С таким заявлением выступил министр иностранных дел и евроинтеграции Нику Попеску в эфире телеканала Vocea Basarabiei. «Есть много элементов, действующих лиц, стран, институтов, которые играют важные роли в урегулировании этого конфликта. На данном этапе мы все ожидаем и хотим, чтобы Украина выиграла войну, освободила свою территорию, чтобы мы могли продолжить работу по мирной реинтеграции страны и работу по мирному выводу российских войск, незаконно дислоцированных на нашей территории. Ждем победы Украины, чтобы мирно урегулировать приднестровский конфликт. Этого мы все хотим», – отметил министр, передает point.md ссылаясь на rupor.md
Попеску уверен, что нынешней власти удастся сохранить мир, демократию и европейское направление страны.
«Я очень оптимистичен в отношении того, что в Молдове мы сможем сохранить мир, демократию и европейский путь нашей страны, потому что мы делаем это не в одиночку, у нас есть поддержка самых могущественных, самых влиятельных государств и мировых организаций», — пояснил глава МИДЕИ.