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МИД Молдовы: "Ждем победы Украины, чтобы мирно урегулировать приднестровский конфликт"

МИД Молдовы: "Ждем победы Украины, чтобы мирно урегулировать приднестровский конфликт"
фото из открытых источников

Молдова сможет добиться вывода российских войск из Приднестровья после победы Украины в войне против РФ. С таким заявлением выступил министр иностранных дел и евроинтеграции Нику Попеску в эфире телеканала Vocea Basarabiei.

«Есть много элементов, действующих лиц, стран, институтов, которые играют важные роли в урегулировании этого конфликта. На данном этапе мы все ожидаем и хотим, чтобы Украина выиграла войну, освободила свою территорию, чтобы мы могли продолжить работу по мирной реинтеграции страны и работу по мирному выводу российских войск, незаконно дислоцированных на нашей территории. Ждем победы Украины, чтобы мирно урегулировать приднестровский конфликт. Этого мы все хотим», – отметил министр, передает point.md ссылаясь на rupor.md

Попеску уверен, что нынешней власти удастся сохранить мир, демократию и европейское направление страны.

«Я очень оптимистичен в отношении того, что в Молдове мы сможем сохранить мир, демократию и европейский путь нашей страны, потому что мы делаем это не в одиночку, у нас есть поддержка самых могущественных, самых влиятельных государств и мировых организаций», — пояснил глава МИДЕИ.
  • Вчера, 22:21
  • DTV
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