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В прошлом году Приднестровье экспортировало более 409 тысяч тонн продуктов

В прошлом году Приднестровье экспортировало более 409 тысяч тонн продуктов

В 2022 году Государственным таможенным комитетом Приднестровья было осуществлено таможенное оформление более 548,6 тыс. тонн продуктов питания на общую сумму, превысившую 309 млн долл. США.

Всего на территорию республики было ввезено более 139 тыс. тонн товара, что практически соответствует уровню продуктовых поставок в 2021 году, сообщает пресс-служба ГТК ПМР

Экспорт составил более 409,3 тыс. тонн – это на 15% меньше показателей предыдущего года. Отрицательная динамика связана с усложнением логистики и ограничениями в сфере внешнеэкономической деятельности (ВЭД) в странах, являющихся импортёрами приднестровской продукции.

Наибольший объём продуктовых поставок в 2022 году был произведен через ТПП «Бендеры (Кишинёв)», который после закрытия украинского сегмента границы стал основным для приднестровских участников ВЭД.

Нагрузка на инспекторов постовой службы данного пункта пропуска увеличилась многократно. В связи с этим руководством Государственного таможенного комитета были предприняты меры по увеличению количества постовых инспекторов в смене, сообщает пресс-служба ведомства.

Среднее время оформления таможенной декларации на данном ТПП (с момента её регистрации до выпуска) составило до 10 минут. Причём товар, относящийся к категории скоропорта, оформлялся в приоритетном порядке.

Напомним, по действующему таможенному законодательству ПМР проверка декларации и выпуск скоропортящихся товаров в соответствии с избранной таможенной процедурой осуществляется в срок, не превышающий двух часов с момента регистрации таможенной декларации и представления всех документов и сведений, необходимых для таможенных целей. В отношении остальных товаров это время ограничено четырьмя часами.
  • Вчера, 22:33
  • DTV
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