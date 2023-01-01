По словам министра инфраструктуры и регионального развития Андрея Спыну, в этом договоре есть пункт о конфиденциальности, который не позволяет разглашать его общественности, сообщает tv8.md
"Energocom запросил у МГРЭС право публикации договора, ответа пока нет. В контракте действительно есть пункт, который не позволяет его публиковать.
Это коммерческий контракт. Такой запрос был сделан, даже сегодня мы разговаривали с МГРЭС», — заявил министр.
В то же время Спыну подчеркнул, что он "будет настаивать на том, чтобы в следующем контракте не было этого пункта о конфиденциальности" и его можно было бы опубликовать.
Напомним, что 9 января премьер-министр Наталья Гаврилица во время пресс-конференции заявила, что обратится к Министерству инфраструктуры и регионального развития с просьбой опубликовать договор на поставку электроэнергии, подписанный Energocom и МГРЭС.
3 декабря Energocom подписал с МГРЭС контракт на поставку электроэнергии на декабрь месяц, а взамен Кишинев поставил все объемы российского газа в Приднестровье.
В то время как одни критиковали это решение, называя такой контракт "изменой", "ошибкой", которая "задушит нашу экономику", другие оценили его, подчеркнув, что это соглашение способствует обеспечению энергетической безопасности Республики Молдова и в то же время это позволяет нам меньше платить за электроэнергию, пишет point.md
27 декабря Energocom объявил о продлении контракта с МГРЭС на январь.