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Когда исчезнут советские памятники в Молдове

Когда исчезнут советские памятники в Молдове
депутат от Партии «Действие и Солидарность» Дойна Герман
фото из открытых источников

"Республика Молдова является страной-кандидатом в ЕС, но в то же время, она имеет на своей территории, исторические памятники лидерам советского времени и наследники которых начали незаконно войну в Украине. Когда исчезнут советские памятники в Молдове?" - такой вопрос был задан журналистом в ходе интервью.

Когда исчезнут советские памятники в Молдове

Председатель Комиссии по внешней политике и европейской интеграции Дойна Герман отметила, что в ближайшее время этот вопрос будет обсуждаться на законодательном уровне, сообщает nordnews.md

В ходе интервью Дойну Герман спросили, будут ли в парламенте законопроекты о ликвидации советских памятников на территории страны.

"Комиссия по образованию и культуре несет прямую ответственность за все, что связано с памятниками. Я не могу знать на уровне законодательства, что она предусматривает, но это хорошее замечание. Я обращусь к своим коллегам", - ответила депутат.

В настоящее время в Молдове есть 17 памятников большевистскому лидеру Владимиру Ленину, два Карлу Марксу, а в Бельцах на фасаде здания Многофункционального центра установлен отлитый в бетоне барельеф Ленина, Карла Маркса и Фридриха Энгельса, пишет point.md

  • Сегодня, 11:15
  • DTV
  • Просмотров: 11
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