Авария произошла 20 января на перекрёстке улиц Шевченко и 25 Октября.Столкнулись две машины. Водитель «Фольксвагена» при повороте налево не уступил дорогу «Тойоте», которая ехала навстречу, передаёт пресс-служба МВД ПМР
Женщина находилась в «Тойоте» на переднем пассажирском сидении. Не была пристёгнута.
В результате ДТП 29-летняя пассажирка получила закрытые переломы ноги и нескольких рёбер. Её госпитализировали в реанимационное отделение РКБ.
В салоне «Фольксвагена» кроме 18-летнего водителя никого не было. Молодой человек получил права в прошлом году.
По всей видимости, недостаточный опыт водителя стал причиной ДТП. Поворачивая налево, он не уступил дорогу встречной машине, которая ехала по улице Шевченко в сторону ул. Свердлова.
Сотрудники ОГАИ УВД г. Тирасполь продолжают разбирательство.