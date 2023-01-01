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Подробности ДТП в Тирасполе

Подробности ДТП в Тирасполе

Авария произошла 20 января на перекрёстке улиц Шевченко и 25 Октября.Столкнулись две машины. Водитель «Фольксвагена» при повороте налево не уступил дорогу «Тойоте», которая ехала навстречу, передаёт пресс-служба МВД ПМР

Женщина находилась в «Тойоте» на переднем пассажирском сидении. Не была пристёгнута.

В результате ДТП 29-летняя пассажирка получила закрытые переломы ноги и нескольких рёбер. Её госпитализировали в реанимационное отделение РКБ.

В салоне «Фольксвагена» кроме 18-летнего водителя никого не было. Молодой человек получил права в прошлом году.

По всей видимости, недостаточный опыт водителя стал причиной ДТП. Поворачивая налево, он не уступил дорогу встречной машине, которая ехала по улице Шевченко в сторону ул. Свердлова.

Сотрудники ОГАИ УВД г. Тирасполь продолжают разбирательство.

Подробности ДТП в Тирасполе

Подробности ДТП в Тирасполе

  • Сегодня, 12:10
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