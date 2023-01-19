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В Китае тестируют «парящие в вакууме» поезда

В Китае тестируют «парящие в вакууме» поезда

Китайская аэрокосмическая научно-промышленная корпорация (China Aerospace Science and Industry Corporation, CASIC) провела успешный запуск нового вида транспорта, который позволит перевозить пассажиров и грузы со скорость до 1000 км/ч. Об этом сообщает портал Gizmochina.

Эта система станет аналогичной проекту Илона Маска Hyperloop, согласно которому поезда не едут по рельсам, а буквально парят в вакуумных тоннелях. При этом Hyperloop так и не был полноценно реализован ни в одной стране мира, сообщает gazeta.ru

CASIC построила тестовый полигон в китайском городе Датун — его длина составляет 2 км. Сообщается, что в ходе эксперимента небольшая пассажирская капсула смогла развить скорость до 50 км/ч и преодолеть 210 метров.

Ожидается, что в скором времени тестовый трек будет увеличен до 60 км, чтобы в ней могли испытываться прототипы транспортных средств со скоростью до 1000 км/ч.

Известно, что современные поезда в Китае способны достигать скорости в 350 км/ч.
  • Сегодня, 12:16
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