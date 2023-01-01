С личным составом мотострелкового батальона Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) провели занятие по специальной подготовке военнослужащих для действий в составе российского воинского контингента (РВК) миротворческих сил (МС).
В ходе занятия военнослужащие ОГРВ ПРРМ сдавали тесты, которые включали в себя вопросы функциональных обязанностей при несении службы на миротворческих постах в Зоне безопасности, а также нормы международного права.
Специальная подготовка РВК МС, помимо языка, включает в себя изучение военно-политической обстановки в районе конфликта, норм международного права, культурных и исторических особенностей региона. Благодаря таким занятиям военнослужащие изучают не только иностранный язык, но и расширяют свой кругозор, познавая культуру, традиции и этнографические особенности региона.