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Минобороны РФ : Российские военнослужащие в Приднестровье провели занятие по специальной подготовке

Минобороны РФ : Российские военнослужащие в Приднестровье провели занятие по специальной подготовке

Российские военнослужащие в Приднестровье провели занятие по специальной подготовке, сообщает пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации

С личным составом мотострелкового батальона Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) провели занятие по специальной подготовке военнослужащих для действий в составе российского воинского контингента (РВК) миротворческих сил (МС).

В ходе занятия военнослужащие ОГРВ ПРРМ сдавали тесты, которые включали в себя вопросы функциональных обязанностей при несении службы на миротворческих постах в Зоне безопасности, а также нормы международного права.

Специальная подготовка РВК МС, помимо языка, включает в себя изучение военно-политической обстановки в районе конфликта, норм международного права, культурных и исторических особенностей региона. Благодаря таким занятиям военнослужащие изучают не только иностранный язык, но и расширяют свой кругозор, познавая культуру, традиции и этнографические особенности региона.

Пресс-служба Западного военного округа
  • Сегодня, 12:33
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