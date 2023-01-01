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Прожиточный минимум ушедшего декабря

Прожиточный минимум ушедшего декабря

Министерство по социальной защите и труду представило данные о величине прожиточного минимума в Приднестровской Молдавской Республике за предыдущий месяц. В декабре 2022 года по сравнению с предыдущим месяцем он увеличился: для трудоспособного населения – на 0,46%; для пенсионера – на 0,45%; в среднем на ребенка – на 0,58%.

В среднем на душу населения размер прожиточного минимума увеличился на 0,44%, передаёт newspmr.com

Сводный индекс потребительских цен (инфляция/дефляция) за декабрь 2022 года составил 100,10%, итоговый с начала года – 113,19%.

Согласно расчетам Минсоцзащиты ПМР, величина прожиточного минимума за декабрь 2022 года по социально-демографическим группам населения составила:

- для трудоспособного населения – 1 987 руб. (1 978 руб. – в ноябре 2022 года);
- для мужчин от 16 до 59 лет – 2 071 руб. (2 062 руб.);
- для женщин от 16 до 54 лет – 1 896 руб. (1 888 руб.);
- для пенсионеров – 1 564 руб. (1 557 руб.);
- в среднем на одного ребёнка – 1 923 руб. (1 912 руб.);
- для детей в возрасте до 6 лет – 1 686 руб. (1 674 руб.);
- для детей от 7 до 15 лет – 2 095 руб. (2 084 руб.);
- в среднем на душу населения – 1 846 руб. (1 838 руб.)

Как отметили в ведомстве, изменения величины прожиточного минимума в декабре 2022 года по сравнению с предыдущим месяцем связано с инфляционными процессами за счет увеличения цен на продовольственные товары и стоимости бытовых услуги.

Состав прожиточного минимума

Прожиточный минимум – это стоимостная оценка минимального набора продуктов питания (55,1% в структуре прожиточного минимума), а также стоимости непродовольственных товаров (17,9%) и жилищно-коммунальных, транспортных и других видов услуг (25,3%), необходимых для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности. В состав прожиточного минимума для трудоспособного населения включены обязательные платежи и сборы (1,7%).

Определяя прожиточный минимум, государство не позволяет работодателям платить заработную плату ниже этого уровня. Этих денег должно хватать на приобретение потребительской корзины, в которую входят продукты первой необходимости, одежда, обувь и некоторые услуги.

Состав потребительской корзины пересматривается Министерством по социальной защите и труду ПМР по закону один раз в пять лет, и зависит от состояния экономики, стабильности финансовой ситуации и других факторов в республике.
  • Сегодня, 13:05
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