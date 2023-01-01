Министерство по социальной защите и труду представило данные о величине прожиточного минимума в Приднестровской Молдавской Республике за предыдущий месяц. В декабре 2022 года по сравнению с предыдущим месяцем он увеличился: для трудоспособного населения – на 0,46%; для пенсионера – на 0,45%; в среднем на ребенка – на 0,58%.
В среднем на душу населения размер прожиточного минимума увеличился на 0,44%, передаёт newspmr.com
Сводный индекс потребительских цен (инфляция/дефляция) за декабрь 2022 года составил 100,10%, итоговый с начала года – 113,19%.
Согласно расчетам Минсоцзащиты ПМР, величина прожиточного минимума за декабрь 2022 года по социально-демографическим группам населения составила:
- для трудоспособного населения – 1 987 руб. (1 978 руб. – в ноябре 2022 года); - для мужчин от 16 до 59 лет – 2 071 руб. (2 062 руб.); - для женщин от 16 до 54 лет – 1 896 руб. (1 888 руб.); - для пенсионеров – 1 564 руб. (1 557 руб.); - в среднем на одного ребёнка – 1 923 руб. (1 912 руб.); - для детей в возрасте до 6 лет – 1 686 руб. (1 674 руб.); - для детей от 7 до 15 лет – 2 095 руб. (2 084 руб.); - в среднем на душу населения – 1 846 руб. (1 838 руб.)
Как отметили в ведомстве, изменения величины прожиточного минимума в декабре 2022 года по сравнению с предыдущим месяцем связано с инфляционными процессами за счет увеличения цен на продовольственные товары и стоимости бытовых услуги.
Состав прожиточного минимума
Прожиточный минимум – это стоимостная оценка минимального набора продуктов питания (55,1% в структуре прожиточного минимума), а также стоимости непродовольственных товаров (17,9%) и жилищно-коммунальных, транспортных и других видов услуг (25,3%), необходимых для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности. В состав прожиточного минимума для трудоспособного населения включены обязательные платежи и сборы (1,7%).
Определяя прожиточный минимум, государство не позволяет работодателям платить заработную плату ниже этого уровня. Этих денег должно хватать на приобретение потребительской корзины, в которую входят продукты первой необходимости, одежда, обувь и некоторые услуги.
Состав потребительской корзины пересматривается Министерством по социальной защите и труду ПМР по закону один раз в пять лет, и зависит от состояния экономики, стабильности финансовой ситуации и других факторов в республике.