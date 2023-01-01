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Более 20 дорожных аварий произошло в Тирасполе за 4 дня

Более 20 дорожных аварий произошло в Тирасполе за 4 дня

С утра понедельника, 16 января, до 12 часов пятницы, 20 января, в Тирасполе произошло 21 дорожно-транспортное происшествие. Из них две аварии с пострадавшими, передаёт пресс-служба МВД ПМР

Напомним, 17 января на улице Одесской на пешеходном переходе сбили 18-летнюю девушку. После аварии она находилась в реанимации, после была переведена в отделение смешанных травм.

В ДТП утром 20 января столкнулись две машины. Пострадала пассажирка «Тойоты». Её госпитализировали в реанимационное отделение.

Сотрудники ГАИ обращаются к водителям и пешеходам:

– будьте предельно внимательны и взаимно вежливы.
– соблюдайте дорожные правила движения.
– выбирайте безопасную скорость движения.
  • Сегодня, 17:55
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