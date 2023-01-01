Военная коллегия Министерства обороны ПМР открыла череду отчетных мероприятий.
В начале года их проводят все органы госвласти и управления, подводя итоги завершившегося годового периода и намечая планы на предстоящий. Вся информация направляется в адрес Президента. Многие заседания ведомственных коллегий проходят с личным участием Главы государства. 20 января Вадим Красносельский заслушал доклады министра обороны и его заместителей о положении дел в армии по результатам служебной деятельности в 2022 году – уровне боеготовности и боевой подготовки, материально-техническом и финансовом обеспечении вооруженных сил, состоянии вооружения и техники, дисциплине и правопорядке в армейской среде. На заседание Военной коллегии были приглашены также представители руководящего состава Администрации Президента, Правительства и Верховного Совета, сообщает пресс-служба главы государства
«На протяжении всего года нами проводился комплекс мероприятий по повышению боевой готовности воинских частей и учреждений, совершенствовались военно-профессиональные навыки военнослужащих всех категорий Вооруженных сил», – отметил в своем докладе глава оборонного ведомства генерал-лейтенант Олег Обручков. По его словам, в повседневной деятельности войск основное внимание уделялось боевой подготовке личного состава. Министр рассказал о мероприятиях, направленных на улучшение материально-технического обеспечения вооруженных сил. Он отметил, что во всех армейских подразделениях созданы необходимые условия для проведения ремонта и обслуживания техники.
С января 2022 года Министерством обороны реализован пилотный проект, направленный на увеличение размера оплаты труда.
Введение стимулирующих доплат позволило повысить средний размер денежного довольствия и заработной платы личного состава. Важный элемент механизма материального стимулирования – результаты сдачи нормативов по физической подготовке. Отмечено, что для военнослужащих созданы все необходимые условия для проведения на системной регулярной основе эффективных занятий различными видами спорта. Строительство новых спортивных городков и залов, их оснащение способствовало повышению уровня физической подготовленности военнослужащих, констатировали на заседании Военной коллегии. На улучшении показателей позитивно сказалось функционирование Спортивного клуба армии.
В шести из семи проведенных в 2022 году межведомственных соревнованиях представители Министерства обороны стали победителями, рассказали на заседании коллегии. Отмечено, что в качестве республиканской общественной организации СКА функционирует пять лет. Ровесник армейского спортклуба – Тираспольское Суворовское военное училище. Подведомственное Минобороны образовательное учреждение отметило в минувшем году пятилетний юбилей с момента создания. Уже состоялось три выпуска.
Президенту рассказали, что развитие училища, в том числе инфраструктурное, продолжается. В отчетном периоде в ТСВУ введен в эксплуатацию новый прачечный комбинат. Говорили на совещании и о Военном институте Минобороны. Образовательное учреждение функционирует три десятилетия – 2023 год юбилейный. Отмечена тенденция к снижению интереса к обучению в этом вузе среди приднестровской молодежи. В ходе обсуждения данного вопроса Вадим Красносельский рекомендовал при проведении агитационной работы среди выпускников школ акцент сделать на сельскую молодежь.
Еще один аспект, который пока негативно сказывается на имидже института, по мнению Главы государства, – учебная инфраструктура. Ситуация изменится после того, как Военный институт сменит место дислокации. Строительство нового учебного городка для этого вуза ведется в центральной части столицы. На средства ФКВ возводят 4-этажное здание, обустраивают сопутствующую инфраструктуру. Основной объем работ планируют завершить в текущем году. Кроме того, Президент рекомендовал расширить перечень специальностей, по которым готовят курсантов. Нужны новые, отвечающие современным запросам и интересам как молодых людей, так и государства направления, подчеркнул Вадим Красносельский.
Не осталось без внимания и возрождение оздоровительного комплекса «Днестровские зори», переданного в ведение оборонного ведомства. В рамках госпрограммы Фонда капитальных вложений в 2022 году на объекте произведен капитальный ремонт административного корпуса, поликлиники, водолечебницы, реабилитационного центра учреждения. В течение года на этой площадке оздоровились 240 взрослых представителей льготных категорий граждан и отдохнули 1628 детей. Президент подчеркнул, что данный проект – пример высокой социальной ответственности и эффективного управления.
Участники совещания говорили и о других инфраструктурных подвижках на армейских объектах, в частности о ремонте и оснащении казарм. Затронули тему обеспечения военнослужащих жильем. В 2022 году было выдано 15 сертификатов на субсидирование приобретения квартир.
Речь также шла об обмундировании, питании и состоянии жилищно-казарменного фонда Вооруженных сил ПМР. Главнокомандующему доложили, что личный состав в 2022 году был обеспечен всем необходимым для ведения боевой подготовки и несения службы – различными видами довольствия, вещевым обмундированием, продовольствием.
Заместитель министра обороны генерал-майор Руслан Паулеско в своем докладе остановился на проведении проверок воинских частей и учреждений, а также подробно рассказал о разного рода занятиях, учениях, сборах. «В пунктах постоянной дислокации, на малых тактических полях и огневых городках в течение 2022 года проводилась практическая отработка нормативов, учебно-боевых задач, стрелковые тренировки и физическая подготовка личного состава. В течение года проводились регулярные проверки боевой готовности воинских частей и учреждений», – отметил Руслан Паулеско.
Говорили на заседании Военной коллегии об армии как важном социальном институте государства. «Основные усилия при проведении воспитательной работы направлялись на разъяснение государственной политики в области военной безопасности республики, военно-политической обстановки и социально-экономической ситуации в государстве, повышение престижа вооруженных сил и морально-психологического состояния личного состава», – подчеркнул заместитель министра обороны полковник Александр Доников.
2022 год был отмечен для государства и ведомства рядом юбилейных и памятных дат. Во всех воинских частях и армейских учреждениях проводились мероприятия военно-патриотической направленности с привлечением представителей различных общественных организаций. Военнослужащие активно задействованы в культурно-массовых мероприятиях, в том числе состязательного характера. В армии культивируются все большее число видов спорта. Проводятся спортивные, творческие, интеллектуальные конкурсы. Оркестр Главного штаба Вооруженных сил ПМР провел в 2022 году три сотни выступлений.
Отдельно в ходе заседания Военной коллегии остановились на задачах на 2023 год. Их личному составу обозначил Министр обороны, взяв за основу соответствующую часть Послания Президента ПМР органам госвласти и управления. Затем Глава государства детализировал цели и ориентиры.
Вадим Красносельский напомнил, что приднестровская военная доктрина остается неизменной – она оборонительная. Никакой агрессии в отношении соседних государств, при этом готовность при необходимости ее отразить. Главнокомандующий рекомендовал уделить внимание мобильности армии. Нацелил на активизацию взаимодействия командиров с личным составом и семьями военнослужащих. Поручил уделять больше внимания вопросам жилищного обеспечения, вовлекая военнослужащих, в том числе курсантов старших курсов Военного института, в программу доступного жилья, которая реализуется на принципах долевого участия при серьезной поддержке государства.
В целом уровень боевой подготовки военнослужащих, боевой готовности приднестровской армии и работу Министерства обороны ПМР Главнокомандующий Вооруженными силами ПМР признал удовлетворительной.