По состоянию на 31 декабря 2022 года почти 362 тыс. человек, проживающих на левом берегу Днестра, были внесены в Государственный реестр населения. Из них около 352 тыс. обладали гражданством Республики Молдова, передает IPN.
Бюро политик по реинтеграции уточняет со ссылкой на данные Агентства государственных услуг, что более 328 тыс. приднестровских жителей имеют паспорта гражданина Республики Молдова и более 293 тыс. из них имеют удостоверения личности.
При выдаче удостоверения личности гражданина Республики Молдова, льготами в период с августа 2021 года по декабрь 2022 года воспользовались 6 395 жителей Приднестровья, а 501 - при выдаче временного удостоверения личности.
Примечательно, что в условиях упрощенной процедуры получения гражданства Республики Молдова (на основании письменного согласия и на основании документов гражданского состояния, свидетельствующих о рождении на территории страны), в период с 19 апреля 2018 года по 31 декабря 2022 года были признаны гражданами Республики Молдова 32 349 человек. Из них 22 291 (около 69%) - жители левобережья Днестра, которые ранее получили удостоверения личности гражданина Республики Молдова.
В 2022 году 10 711 человек из Приднестровья подали заявки на сертификацию актов гражданского состояния, для них были сертифицированы 11 653 документа гражданского состояния и 6 625 дубликатов, выданных в результате повторных обращений.