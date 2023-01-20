Министр обороны Молдовы Анатолий Носатый 20 января участвует во встрече «Группы Рамштайн» — контактной группы поддержки Украины, которая проходит в Германии.В повестке мероприятия: текущая ситуация, вопросы безопасности в Украине и регионе, сообщает newsmaker.md
В ходе встречи по видеосвязи выступил президент Украины Владимир Зеленский. Он обратился к лидерам западных стран с просьбой предоставить Киеву новую партию военной техники.
В ответ глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что поддержка Украины продолжится столько, сколько потребуется. По мнению руководителя военного ведомства, в конфликте наступает переломный момент, сообщает iz.ru
В этой встрече принимают участие министры обороны из 55 стран — союзников по НАТО и международных партнеров, не входящих в состав блока, включая Молдову.
Напомним, международные переговоры о поддержке Украины начались по инициативе США. Первая встреча прошла на авиабазе «Рамштайн» в Германии 26 апреля 2022 года. На ней собрались представители оборонных ведомств 43 стран. В итоге была создана Консультативная группа (UDCG) и принято решение проводить встречи ежемесячно. В группу «Рамштайн» входят министры обороны 55 стран мира. С 15 июня к переговорам присоединились Молдова и Грузия.
В прошлом году экс-президент РМ Игорь Додон подчеркнул, что через подобные мероприятия республика Молдова входит в зону действий НАТО.
"Вхождение в сферу военных действий НАТО происходит в том числе и через такие мероприятия, в которых участвует министр обороны. Он забыл о принципе нейтралитета, закрепленном в Конституции Республики Молдова? Точно так же участие Майи Санду в саммите "Крымская платформа" серьезно навредило экономическим и энергетическим интересам нашей страны. Последствия безответственного правления этой власти дорого обходятся молдавскому народу", - цитировал sputniknews.ru экс-президента.
заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ, фото из открытых источников
Молдова пытается выйти из-под влияния России, а страны ЕС, НАТО и Бухарест помогут ей в этом. Это заявил заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ 20 января в интервью румынскому телеканалу Digi24. Он также сообщил, что в ближайшее время намерен посетить Кишинев, передаёт newsmaker.md
Джоанэ прокомментировал обращение президента Молдовы Майи Санду к союзникам, в котором она попросила предоставить стране системы противовоздушной обороны (ПВО).
«Запросы на зенитные комплексы поступили из Кишинева в то время, когда появилась суровая реальность, показавшая, что Российская Федерация не знает границ в своем желании контролировать бывшую империю в той или иной форме», — сказал он.
В то же время, по словам представителя НАТО, сейчас у России нет военного потенциала для создания сухопутного коридора через Одессу в Приднестровье.
«Эта военная операция сегодня не под силу России, но стратегически Российская Федерация хочет сохранить Украину в сфере своего влияния, как и Молдову. Может ли она это сделать? Зависит от нас и от молдаван», — добавил он.