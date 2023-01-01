В 2022 году Служба госнадзора Минюста ПМР провела 277 мероприятий по контролю соблюдения требований законодательства по охране труда. В результате было выявлено 377 нарушений. Для их устранения работодателям выдано 110 представлений и 55 предписаний. В ходе надзора составлено 5 протоколов об административных правонарушениях с суммой штрафа 4600 рублей.
Инспекторы приняли участие в 16 специальных расследованиях несчастных случаев, 12 из них со смертельным исходом (2021 год - 10, 2020 год - 3). Выяснилось, что 6 несчастных случаев произошли вследствие ухудшения состояния здоровья (не берутся на учет как производственные). Один несчастный случай зафиксирован на территории организации с посторонним лицом (не берется на учет как производственный). Пять несчастных случаев со смертельным исходом поставлены на учет как производственные. При этом один из них групповой, приведший к смерти двух работников. Кроме этого, произошли четыре групповых несчастных случая (2021 год - 2, 2020 год - 2), передаёт novostipmr.com
Также инспекторы провели 9 расследований несчастных случаев, рассматриваемых вне зависимости от срока давности.
Службой госнадзора были рассмотрены разногласия по вопросам расследования, оформления и учета 2 несчастных случаев со смертельным исходом.
При взаимодействии со следственными органами и медучреждениями выявлено 2 факта сокрытия несчастного случая на производстве. По данным фактам организованы расследования.
В рамках взаимодействия с медучреждениями отработана информация по 185 случаям производственного травматизма. Поставлен на учет 61 несчастный случай на производстве, из них 5 со смертельным исходом.
Анализ производственного травматизма за 2022 год свидетельствует о снижении уровня общего производственного травматизма на 27% по сравнению с 2021 годом. При этом произошло увеличение числа смертельного травматизма по сравнению с 2020 годом в 2,5 раза, с 2021 годом на один смертельный случай.
Причины несчастных случаев на производстве за отчетный период: неудовлетворительная организация работ; нарушение трудовой и производственной дисциплины; неиспользование средств индивидуальной защиты; нарушение правил дорожного движения; личностный фактор.