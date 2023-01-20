Глобальное потепление негативно сказывается на круговорот воды в природе, что, в свою очередь, может привести к природным катастрофам, пишет РИА Новости со ссылкой на годовой отчет Международного консорциума по мониторингу водной среды.
Ученые сделали акцент на циркуляции воды в самом большом водоеме планеты, а это Тихий океан. И обращают особое внимание на циркуляцию воды в Перуанском течении и на пассаты, которые гонят прогретую воду к Австралии и Индонезии. Там формируется Тропический теплый бассейн, в котором воды на пять-семь градусовтеплее, чем у берегов Перу, и где на смену ушедшим нагретым водам со дна поднимаются холодные. Но время от времени пассаты и Перуанское течение ослабевают. Температура воды в Тихом океане повышается, и теплая масса воды движется в обратном направлении. Аномалия может продолжаться до нескольких лет, передаёт kp.ru
Моряки заметили это природное явление в XIX веке в канун Рождества и назвали его Эль-Ниньо (по-испански —«малыш, мальчик», в народе так иногда называют младенца Христа). Эль-Ниньо теплая фаза цикла. А есть и холодная — Ла-Нинья («малышка, девочка»), когда температура воды в центральной и восточной частях Тихого океана на экваторе падает, а пассаты усиливаются.
Эль-Ниньо часто сушит Перу, Индию и Австралии и вымачивает юг США. В свою очередь Ла-Нинья высушивает юго-запад США, и насылает ливни и ураганы на Индию, Австралию, Новую Зеландию.
Так вот, ученые в своем докладе отметили, что Ла-Нинья задержалась и продолжается уже третий год. Это случилось впервые в нынешнем столетии и третий раз за всю историю наблюдений.
Обычно в первый год холодная фаза сглаживает последствия теплой, климат становится поумереннее. Во второй год идет главный экстрим – кого-то жарит, кого-то заливает. А вот на третий, если он случается, этот экстрим достигают максимума.
2023 год – это третий год. И ученые считают, что смену фаз надо ждать лишь осенью 2023, а вот весной и летом нужно быть готовыми к серьезным погодным аномалиям.
Прогнозы на 2023-й
По прогнозам ученых, смена фаз произойдет не раньше осени, так что весной и летом нас ждут очередные погодные потрясения, поясняет РИА Новости
"Нет сомнений, что волны тепла и внезапные засухи участятся, — говорит ведущий автор отчета Альберт ван Дейк, профессор Центра динамики воды и ландшафта Школы окружающей среды и общества имени Феннера при ANU. — Мы видим свидетельства воздействия глобального потепления на ледники и круговорот воды в холодных регионах. Таяние льдов уже способствовало наводнениям в Пакистане — и так будет до тех пор, пока ледники не исчезнут".
Но делать вывод об удлинении гидрологических и атмосферных циклов преждевременно.
"Если это действительно так, возникнет множество проблем с более продолжительными засухами и сильными наводнениями", — отмечает ученый.
В Европе зима теплая и влажная. В Канаде и на севере США Ла-Нинья увеличивает риск штормов, которые часто сопровождаются снежными бурями. При этом засушливые условия сохраняются в Центральной Азии, некоторых частях Северной и Южной Америки и на островах западной части Тихого океана. В этих регионах высока вероятность сезонных лесных пожаров, повышающих эмиссию СО2, что, в свою очередь, ускоряет потепление.
Тем не менее Ла-Нинья постепенно ослабевает. Поэтому есть надежда, что к концу года погода вернется в норму, ураганы и наводнения прекратятся, а засушливые регионы наконец дождутся влаги.