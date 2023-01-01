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TikTok могут заблокировать в странах Евросоюза

TikTok могут заблокировать в странах Евросоюза

Недавно генеральный директор TikTok Шоу Зи Чу и комиссар ЕС Тьерри Бретон во время видеозвонка обсудили дальнейшую работы платформы в странах Евросоюза. Комиссар чётко заявил, что ЕС будет использовать все возможные средства для защиты конфиденциальности своих граждан и, при необходимости, заблокирует приложение в Европейском Союзе.

ЕС хочет, чтобы TikTok соблюдал все правила и положения, изложенные в Законе о цифровых услугах (DSA). DSA, вступивший в силу в ноябре 2022 года, считается золотым стандартом управления контентом и интернет-платформой. Он предусматривает множественные сдерживающие санкции, в том числе блокировку приложений за неоднократные нарушения закона, которые могут представлять угрозу жизни и безопасности граждан ЕС. Несоблюдение DSA может привести к крупным штрафам в размере до 6% от годового оборота компаний.

TikTok уже обсуждал с комиссарами ЕС политику безопасности данных, дезинформации и соответствия требованиям DSA. В частности, поднимались вопросы о безопасности детей и политического контента.

В последнем видеозвонке комиссар Бретон сказал генеральному директору Чу:

«Мы без колебаний примем все санкции для защиты наших граждан, если проверки не покажут полного соблюдения DSA. С более молодой аудиторией приходит большая ответственность. Недопустимо, чтобы после безобидных и забавных видео, пользователям требовалось несколько секунд, чтобы получить доступ к вредоносному, а иногда даже опасному для жизни контенту».

TikTok уже запрещен в нескольких азиатских странах, таких как Индия, Пакистан, Бангладеш и Азербайджан. В США более 20 штатов, военные и конгресс запретили использование TikTok на государственных устройствах. Потенциальный запрет в ЕС может иметь катастрофические последствия для приложения. 

Источник: news.rambler.ru
  • Сегодня, 09:21
  • DTV
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