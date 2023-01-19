Молдова не является членом НАТО, но сотрудничает с Альянсом, в частности путем участия в миротворческих силах в частично признанном Косово.
В правительстве Молдовы на фоне событий в Украине обсуждают возможность отойти от нейтрального статуса и вступить в НАТО. Об этом, в пятницу, 20 января, со ссылкой на заявление президента Молдовы Майю Санду, пишет Politico.
"Сейчас идет серьезная дискуссия о нашей способности защитить себя, сможем ли мы сделать это сами, должны ли мы стать частью большего альянса. И если мы, как государство, придем к выводу, что нам нужно изменить нейтралитет, это должно произойти через демократический процесс", - пояснила президент Молдовы.
Она подчеркнула, что укрепление Кишиневом собственной обороны, вопреки утверждению России, не является провокациями - в том числе и против Приднестровья.
"Молдова - мирная страна. Это не Молдова начала войну против своих соседей. Российской пропаганде удалось убедить часть населения, что нейтралитет означает, что вам не нужно инвестировать в оборонный сектор, что нейтралитет означает, что вы ничего не делаете и не имеете возможности защитить себя, а это неправильно", - указала президент.
Санду отметила, что Молдова остается очень уязвимой к российской гибридной войне из-за пропаганды и дезинформации, которая распространяется на ее территории и отметила, что именно благодаря мужеству и стойкости украинцев ее страна не столкнулась с реальными военными угрозами.
"Мы столкнулись с целым рядом рисков, но ни один из них не идет ни в какое сравнение с ситуацией в Украине и с ценой, которую платят украинцы", - отметила лидер Молдовы.
Ранее Молдова официально попросила у стран-союзников поставить систем противовоздушной обороны (ПВО). Кишинев понимает, что запрос Киева в приоритете, но рассчитывает получить несколько комплексов, отметила Майя Санду.
Молдова официально попросила у стран-союзников поставить систем противовоздушной обороны (ПВО). Об этом заявила президент Молдовы Майя Санду в комментарии информагентству Reuters в четверг, 19 января.
"Мы запросили системы воздушного наблюдения и обороны. Мы понимаем, что Украина является приоритетом и должна получить это, но мы (тоже - ред.) рассчитываем получить несколько", - отметила она.
Глава молдавского государства добавила, что в этом году ее стране понадобится как минимум та же сумма, как и в прошлом году - 600 миллионов евро - бюджетной поддержки для защиты население от инфляции.
Замгенсека НАТО Мирча Джоанэ заявил, что намерен посетить Молдавию, поскольку страна является общим партнером альянса и Евросоюза.
"Молдавия находится в ситуации большого давления, им нужна наша поддержка - ЕС, НАТО. Я, наверное, поеду в Кишинев. Молдавия является общим партнером НАТО и ЕС, я думаю, что вместе мы можем предложить много интересного", - заявил Джоанэ в интервью телеканал Digi 24, передает ria.ru.
Он напомнил, что президент Молдавии Майя Санду неоднократно заявляла: страна нуждается в системах ПВО. Джоанэ подчеркнул, что в НАТО и ЕС настроены оказывать Кишиневу помощь.
"У Молдавии есть реальный шанс вырваться из этой непростой географии и отправиться вместе с нами в цивилизованную Европу. Молдавские лидеры имеют права, у них есть конституция нейтралитета, но это не подразумевает пассивность", - заявил замгенсека НАТО.
Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. По данным социологических опросов, большинство граждан Молдавии выступают против вступления республики в НАТО.