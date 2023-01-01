Dnestr.TV

 
0

Усилен контроль над эффективностью использования выданных животноводам субсидий

Усилен контроль над эффективностью использования выданных животноводам субсидий

В рамках заседания Правительства приняты изменения в положение о предоставлении субсидий на покупку племенных нетелей. На протяжении последних трех лет государство осуществляет поддержку животноводческой отрасли. Ключевая задача – обеспечить потребности жителей республики в отечественной мясомолочной продукции.

Представляя проект Постановления, заместитель министра сельского хозяйства и природных ресурсов Игорь Паламарчук, напомнил, желающих развивать данное направление государство активно подержало субсидиями на покупку высокопродуктивных племенных нетелей. Поскольку скот закупался за рубежом и требовал повышенных условий к содержанию, в особенности это касалось питания, была введена норма выбытия животных на уровне 20%. Но после проведения ряда проверок на субсидированных хозяйствах, профильное ведомство зафиксировало ненадлежащее содержание приобретенного стада. Именно поэтому инициировано снижение предела допустимого уровня падежа коров, сообщает пресс-служба Правительства.

«В виду недостаточной организации содержания, кормления, ветеринарного контроля, диагностики, лечения и профилактики на разных этапах репродуктивного цикла объектов субсидирования картина выбытия выглядит более чем тревожно, — отметил в своем выступлении Игорь Паламарчук и озвучил предложение ведомства. — В целях более ответственного и рационального подхода к объектам субсидирования, на которые были потрачены госсредства, предлагаем снизить допустимый процент выбытия с 20% до 5%».

В свою очередь глава Правительства Александр Розенберг согласился с предложением Минсельхоза, подчеркнув, что рациональное и целевое использование бюджетных средств должно быть в приоритете.

«Учитывая тот фактор, что мы давали время изучить ту или иную породу, и прошло уже более трех лет, и есть соответствующее понимание и в отношении породы, и условий содержания, и рациона кормления и так далее, у нас достаточно инструментария, чтобы это поголовье могли сохранить», — подчеркнул Александр Розенберг, добавив, что государство не должно субсидировать бесхозяйственность.

Учитывая тот факт, что прошло достаточно времени после первого завоза нетелей, изучен опыт их содержания и выявлены причины преждевременного выбытия животных, члены Правительства единогласно поддержали предложение Минсельхоза. Данная мера, уверены они, будет способствовать стимулированию сельскохозяйственных товаропроизводителей в эффективном использовании господдержки и обеспечении сохранности поголовья.

Таким образом, если закупленное стадо до истечения обозначенного срока сократится более чем на 5%, то такие животноводческие хозяйства обязаны будут вернуть сумму субсидии за скот, выбывший сверх указанной нормы. Исключением являются ситуации непреодолимой силы, а также случаи эпизоотии.
  • Сегодня, 09:45
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • В Молдове готовятся поправки к Уголовному кодексу, пред ...
  • Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые ...
  • Беляков: Российских миротворцев в Приднестровье пытаютс ...
  • Почему сняли с должности спецпредставителя Украины по П ...
  • Традиции и обычаи ночи перед Рождеством: Что нужно дела ...
  • В Литве тысячи грузовых автомобилей перекрыли подъезды ...
  • Как будет работать общественный транспорт в новогоднюю ...
  • В Бендерах будет работать планетарий
  • Кишинев ответил Тирасполю на запрет ввоза в Молдову про ...
  • Семья из Приднестровья вырастила полтонны гранатов на с ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • В Молдове готовятся поправки к Уголовному кодексу, пред ...
  • Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые ...
  • Беляков: Российских миротворцев в Приднестровье пытаютс ...
  • Почему сняли с должности спецпредставителя Украины по П ...
  • Традиции и обычаи ночи перед Рождеством: Что нужно дела ...
  • В Литве тысячи грузовых автомобилей перекрыли подъезды ...
  • Как будет работать общественный транспорт в новогоднюю ...
  • В Бендерах будет работать планетарий
  • Кишинев ответил Тирасполю на запрет ввоза в Молдову про ...
  • Семья из Приднестровья вырастила полтонны гранатов на с ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна