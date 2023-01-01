В рамках заседания Правительства приняты изменения в положение о предоставлении субсидий на покупку племенных нетелей. На протяжении последних трех лет государство осуществляет поддержку животноводческой отрасли. Ключевая задача – обеспечить потребности жителей республики в отечественной мясомолочной продукции.
Представляя проект Постановления, заместитель министра сельского хозяйства и природных ресурсов Игорь Паламарчук, напомнил, желающих развивать данное направление государство активно подержало субсидиями на покупку высокопродуктивных племенных нетелей. Поскольку скот закупался за рубежом и требовал повышенных условий к содержанию, в особенности это касалось питания, была введена норма выбытия животных на уровне 20%. Но после проведения ряда проверок на субсидированных хозяйствах, профильное ведомство зафиксировало ненадлежащее содержание приобретенного стада. Именно поэтому инициировано снижение предела допустимого уровня падежа коров, сообщает пресс-служба Правительства.
«В виду недостаточной организации содержания, кормления, ветеринарного контроля, диагностики, лечения и профилактики на разных этапах репродуктивного цикла объектов субсидирования картина выбытия выглядит более чем тревожно, — отметил в своем выступлении Игорь Паламарчук и озвучил предложение ведомства. — В целях более ответственного и рационального подхода к объектам субсидирования, на которые были потрачены госсредства, предлагаем снизить допустимый процент выбытия с 20% до 5%».
В свою очередь глава Правительства Александр Розенберг согласился с предложением Минсельхоза, подчеркнув, что рациональное и целевое использование бюджетных средств должно быть в приоритете.
«Учитывая тот фактор, что мы давали время изучить ту или иную породу, и прошло уже более трех лет, и есть соответствующее понимание и в отношении породы, и условий содержания, и рациона кормления и так далее, у нас достаточно инструментария, чтобы это поголовье могли сохранить», — подчеркнул Александр Розенберг, добавив, что государство не должно субсидировать бесхозяйственность.
Учитывая тот факт, что прошло достаточно времени после первого завоза нетелей, изучен опыт их содержания и выявлены причины преждевременного выбытия животных, члены Правительства единогласно поддержали предложение Минсельхоза. Данная мера, уверены они, будет способствовать стимулированию сельскохозяйственных товаропроизводителей в эффективном использовании господдержки и обеспечении сохранности поголовья.
Таким образом, если закупленное стадо до истечения обозначенного срока сократится более чем на 5%, то такие животноводческие хозяйства обязаны будут вернуть сумму субсидии за скот, выбывший сверх указанной нормы. Исключением являются ситуации непреодолимой силы, а также случаи эпизоотии.