В феврале Молдова закупит всю необходимую электроэнергию из Приднестровья. SA Energocom подпишет договор на поставку электроэнергии с МГРЭС на февраль и март.
Об этом заявил министр инфраструктуры и регионального развития Молдовы Андрей Спыну. При этом чиновник добавил, что цена, по которой будет закуплено электричество, пока не известна, сообщает point.md tvn.md
«У нас была договоренность с МГРЭС, в том числе на февраль-март, коллеги из Energocom ведут переговоры, когда будет подписано соглашение, мы объявим. Мы покупаем очень небольшое количество электроэнергии для балансировки системы из Румынии. Нужно помнить, что у нас новые рыночные правила в области электроэнергии. Мы покупаем на рынке. Эта уравновешивающая энергия покупается ежедневно», - пояснил Спыну.