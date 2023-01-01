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Спыну рассказал, где будут покупать электроэнергию в феврале: Цена еще неизвестна

Спыну рассказал, где будут покупать электроэнергию в феврале: Цена еще неизвестна

В феврале Молдова закупит всю необходимую электроэнергию из Приднестровья. SA Energocom подпишет договор на поставку электроэнергии с МГРЭС на февраль и март.

Об этом заявил министр инфраструктуры и регионального развития Молдовы Андрей Спыну. При этом чиновник добавил, что цена, по которой будет закуплено электричество, пока не известна, сообщает point.md tvn.md

«У нас была договоренность с МГРЭС, в том числе на февраль-март, коллеги из Energocom ведут переговоры, когда будет подписано соглашение, мы объявим. Мы покупаем очень небольшое количество электроэнергии для балансировки системы из Румынии. Нужно помнить, что у нас новые рыночные правила в области электроэнергии. Мы покупаем на рынке. Эта уравновешивающая энергия покупается ежедневно», - пояснил Спыну.
  • Сегодня, 13:02
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