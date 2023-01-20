В Приднестровье продолжается рост ОРВИ. Каждую неделю заболевают несколько тысяч человек. Больше половины из них – дети. На неделе подтвердили и новые случаи гриппа. Это H1N1 – свиной грипп. Им заболевают сейчас чаще всего.
«За неделю подтверждено 2 клинических случая гриппа. Зарегистрировано в целом лабораторно подтвержденных 10 случаев вируса гриппа из 34 проб, отвезенных в кишиневскую лабораторию», - сообщила в интервью Первому Приднестровскому телеканалу главный санитарный врач ПМР Наталья Берил.
Она также отметила, что штамма коронавируса «Кракен» в Приднестровье не выявлено.
Наблюдается рост заболеваемости ОРВИ среди детей. Родителям рекомендуют при первых признаках простуды оставлять ребенка дома и обратиться к врачу. Никакого самолечения. Вирусы часто вызывают осложнения.