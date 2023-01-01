Правительство утвердило нормативы потребления коммунальных услуг на 2023 год. Именно они учитываются при расчете суммы, подлежащей оплате населением, и суммы предоставляемой гражданам субсидии, которая возмещается коммунальным организациям из республиканского бюджета.
«Устанавливаемые настоящим постановлением нормативы потребления полностью эквивалентны тем, которые действуют на территории Приднестровья уже достаточно долгий срок и являющихся основанием предоставления гражданам Приднестровья льгот в соответствии с указанными индивидуальными нормативами потребления», — отметил Заместитель Председателя Правительства – министр экономического развития Сергей Оболоник, сообщает пресс-служба Правительства.
Например, норматив потребления природного газа при наличии газовой плиты и газового водонагревательного прибора на цели пищеприготовления и подогрев воды составляет 27 кубометров на одного человека в месяц. Для тех, кто отапливает частный дом индивидуальными приборами теплоснабжения при наличии приборов учета, норматив в течение отопительного сезона остается на уровне 90 кубометров газа на одного человека в месяц.
Если говорить об электрической энергии, то на каждого проживающего члена семьи, зарегистрированного в жилом помещении, полагается 45 кВт*ч в месяц, одинокопроживающим – 60 кВт*ч. Неизменными остались нормы потребления горячей и холодной воды, тепловой энергии, а также услуги по сбору и вывозу твердых бытовых отходов.
Постановлением Правительства Приднестровья утверждены социальные нормы, учитываемые при предоставлении населению льгот по оплате за услуги по сбору и вывозу твердых бытовых отходов, за услуги газоснабжения, за услуги по снабжению электрической энергией, а также за услуги холодного и горячего водоснабжения на 2023 год.
Документ прошел процедуру согласования в Министерстве финансов, Министерстве по социальной защите и труду и зарегистрирован Министерством юстиции Приднестровской Молдавской Республики 14 января 2023 года.
Социальные нормы за услуги по сбору и вывозу твердых отходов:
1. В жилых домах государственного жилищного фонда, (в том числе ведомственного), муниципального жилищного фонда (в том числе ведомственного) и смешанного жилищного фонда:
- при отборе пищевых отходов – 0,083 кубометров на 1 человека в месяц.
- без отбора пищевых отходов – 0,089 кубометров на 1 человека в месяц.
- без отбора пищевых отходов в г. Тирасполь – 0,115 кубометров на 1 человека в месяц.
- без отбора пищевых отходов в г. Бендеры – 0,113 кубометров на 1 человека в месяц.
- без отбора пищевых отходов в г. Рыбница – 0,111 кубометров на 1 человека в месяц.
- без отбора пищевых отходов в г. Дубоссары – 0,108 кубометров на 1 человека в месяц.
2. В частном жилищном фонде – 0,166 кубометров на 1 человека в месяц.
Социальные нормы потребления природного газа на 2023 год
1. При наличии газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения, в том числе и от индивидуального источника теплоснабжения (за исключением газового водонагревателя) на цели пищеприготовления – 8 кубометров на 1 человека в месяц.
2. При наличии в квартире газовой плиты и отсутствии централизованного горячего водоснабжения, в том числе от индивидуального источника теплоснабжения и газового водонагревателя на цели пищеприготовления и подогрев воды – 13 кубометров на 1 человека в месяц.
3. При наличии газовой плиты и газового водонагревательного прибора на цели пищеприготовления и подогрев воды – 27 куб.м. на 1 чел. в месяц.
4. При наличии автономных (крышных, встроенных) котельных и приборов учета газа на подогрев воды для горячего водоснабжения – 21 кубометр на 1 человека в месяц.
5. Для целей отопления жилых помещений от индивидуальных приборов теплоснабжения при наличии приборов учета (в течение отопительного сезона) – 90 кубометров на 1 человека в месяц.
6. Для целей отопления жилых помещений от индивидуальных приборов теплоснабжения: при отсутствии приборов учета (в течение года), при наличии приборов учета (в течение отопительного сезона), при наличии автономных (крышных, встроенных) котельных (в течение отопительного сезона) – 5 кубометров на 1 квадратный метр отапливаемой площади в месяц.
Примечание: Неработающим одиноко проживающим пенсионерам по возрасту, являющимся членами семьи (супругу или супруге, не вступившим в повторный брак, родителям) участников боевых действий по защите Приднестровской Молдавской Республики, погибших, умерших в плену, пропавших без вести в ходе боевых действий либо умерших вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, связанных с участием в боевых действиях, а также умерших участников боевых действий по защите Приднестровской Молдавской Республики, являвшихся инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при защите Приднестровской Молдавской Республики, предоставляется дополнительный месячный лимит природного газа на цели отопления в отопительный период при наличии прибора учета – 210 кубических метров.
Социальные нормы потребления электроэнергии на 2023 год
1. Для одиноко проживающего, зарегистрированного в жилом помещении – 60 кВт/час на 1 человека в месяц.
2. Для каждого проживающего (два и более), зарегистрированного в жилом помещении – 45 кВт/час на 1 человека в месяц.
3. Для одиноко проживающего, зарегистрированного в жилом помещении, оборудованном в установленном порядке кухонной электроплитой – 120 кВт/час на 1 человека в месяц.
4. Для каждого проживающего (два и более), зарегистрированного в жилом помещении, оборудованном в установленном порядке кухонной электроплитой – 85 кВт/час на 1 человека в месяц.
Социальная норма потребления электроэнергии на общедомовые нужды:
1. Для проживающего в многоквартирном жилом доме, не оборудованном лифтовым хозяйством, либо проживающего на первом и втором этаже многоквартирного жилого дома, оборудованном лифтом – 4 кВт/час в месяц на 1 абонента.
2. Для проживающего включительно с третьего по последний этаж в многоквартирном жилом доме, оборудованном лифтом – 8 кВт/час на 1 абонента в месяц.
Примечание: Норматив потребления при предоставлении населению льгот по оплате за услуги по электроснабжению установлен с учетом норматива потребления электрической энергии на общедомовые нужды.
Социальные нормы потребления холодной воды на 2023 год
1. Жилые дома с водоразборными колонками: а) уличными – 40 литров на 1 человека в сутки; б) дворовыми – 45 литров на 1 человека в сутки.
2. Жилые дома с водопроводом без канализации – 50 литров на 1 человека в сутки.
3. Жилые дома: а) с водопроводом, канализацией, без ванн – 110 литров на 1 человека в сутки; б) с водопроводом, канализацией, без ванн, с газоснабжением – 125 литров на 1 человека в сутки.
4. Жилые дома с водопроводом, канализацией и ваннами: а) с водонагревателями на твердом топливе – 150 литров на 1 человека в сутки; б) с газовыми водонагревателями – 190 литров на 1 человека в сутки; в) с быстродействующими газовыми нагревателями и многоточечным водоразбором – 250 литров на 1 человека в сутки; г) с объёмными электрическими водонагревателями – 150 литров на 1 человека в сутки; д) с быстродействующими электрическими водонагревателями и одноточечным водоразбором – 190 литров на 1 человека в сутки; е) с быстродействующими электрическими водонагревателями и многоточечным водоразбором – 250 литров на 1 человека в сутки.
5. Жилые дома с централизованным горячим водоснабжением: а) оборудованные мойками, умывальниками и душами – 230/85 литров на 1 человека в сутки; б) оборудованные душами и сидячими ваннами – 275/90 литров на 1 человека в сутки; в) оборудованные душами и ваннами длиной от 150 до 170 см – 300/105 литров на 1 человека в сутки; г) при высоте зданий более 12 этажей – 400/115 литров на 1 человека в сутки.
6. Общежития коридорного типа: а) без душевых – 60 литров на 1 человека в сутки; б) с общими душевыми – 100/60 литров на 1 человека в сутки; в) с общими душевыми, столовыми и прачечными – 140/80 литров на 1 человека в сутки; г) с санузлами во всех жилых блоках – 200/100 литров на 1 человека в сутки.
Социальные нормы горячего водоснабжения на 2023 год
Норматив потребления тепловой энергии на отопление 1 кв.м. общей отапливаемой площади:
1. г. Тирасполь - в месяц отопительного периода – 0,0266 Гкал/м2; - в месяц с учетом оплаты тепловой энергии в течение 12 календарных месяцев – 0,0120 Гкал/м2.
2. г. Бендеры - в месяц отопительного периода – 0,0282 Гкал/м2; - в месяц с учетом оплаты тепловой энергии в течение 12 календарных месяцев – 0,0126 Гкал/м2.
3. г. Слободзея - в месяц отопительного периода – 0,0266 Гкал/м2; - в месяц с учетом оплаты тепловой энергии в течение 12 календарных месяцев – 0,0120 Гкал/м2.
4. г. Григориополь - в месяц отопительного периода – 0,0274 Гкал/м2; - в месяц с учетом оплаты тепловой энергии в течение 12 календарных месяцев – 0,0125 Гкал/м2.
5. г. Дубоссары - в месяц отопительного периода – 0,0295 Гкал/м2; - в месяц с учетом оплаты тепловой энергии в течение 12 календарных месяцев – 0,0135 Гкал/м2.
6. г. Рыбница - в месяц отопительного периода – 0,0281 Гкал/м2; - в месяц с учетом оплаты тепловой энергии в течение 12 календарных месяцев – 0,0135 Гкал/м2.
7. г. Каменка - в месяц отопительного периода – 0,0306 Гкал/м2; - в месяц с учетом оплаты тепловой энергии в течение 12 календарных месяцев – 0,0147 Гкал/м2.
8. г. Днестровск и с. Незавертайловка - в месяц отопительного периода – 0,0266 Гкал/м2; - в месяц с учетом оплаты тепловой энергии в течение 12 календарных месяцев – 0,0120 Гкал/м2.
Социальные нормы потребления тепловой энергии на подогрев воды для нужд горячего водоснабжения при отсутствии приборов учета:
1. г. Тирасполь и г. Днестровск - полные удобства – 0,1618 Гкал на 1 человека в месяц; - частичные удобства – 0,130 Гкал на 1 человека в месяц.
2. г. Бендеры - полные удобства – 0,1618 Гкал на 1 человека в месяц; - частичные удобства – 0,130 Гкал на 1 человека в месяц.
3. Слободзейский район и г. Слободзея - полные удобства – 0,157 Гкал на 1 человека в месяц; - частичные удобства – 0,127 Гкал на 1 человека в месяц.
4. Григориопольский район и г. Григориополь - полные удобства – 0,161 Гкал на 1 человека в месяц; - частичные удобства – 0,129 Гкал на 1 человека в месяц.
5. Дубоссарский район и г. Дубоссары – 0,193 Гкал на 1 человека в месяц.
6. Рыбницкий район и г. Рыбница: а) для зданий высотой 12 этажей и ниже: - полные удобства – 0,1941 Гкал на 1 человека в месяц; - частичные удобства – 0,136 Гкал на 1 человека в месяц. б) для зданий высотой более 12 этажей: - полные удобства – 0,211 Гкал на 1 человека в месяц; - частичные удобства – 0,136 Гкал на 1 человека в месяц.
Социальные нормы потребления горячей воды при наличии приборов учета:
1. г. Тирасполь и г. Днестровск – 3,64 кубометров на 1 человека в месяц.
2. г. Бендеры – 3,64 кубометров на 1 человека в месяц.
3. Слободзейский район и г. Слободзея – 3,64 кубометров на 1 человека в месяц.
4. Григориопольский район и г. Григориополь – 3,64 кубометров на 1 человека в месяц.
5. Дубоссарский район и г. Дубоссары – 3,64 кубометров на 1 человека в месяц.
6. Рыбницкий район и г. Рыбница – 3,64 кубометров на 1 человека в месяц.
Социальная норма по оплате за услуги централизованного отопления:
1. На одного члена семьи, состоящей из трех и более человек – 18 квадратных метров.
2. На семью из двух человек – 42 квадратных метра.
3. На одиноко проживающего гражданина – 33 квадратных метра.