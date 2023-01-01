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Можно ли прожить на минимальную зарплату в 2023 году в Молдове и мире?

Можно ли прожить на минимальную зарплату в 2023 году в Молдове и мире?

Молдова занимает третье место в мировом рейтинге роста минимальной зарплаты за последний год. Об этом свидетельствуют данные нового исследования, которое провела команда Picodi.com, проверив, как изменилась минимальная зарплата в 2023 году в десятках странах мира.

В исследовании участвовало 67 стран, в которых существует установленная властями минимальная заработная плата. В каждой стране свои особенности налогообложения и разница между «чистой» и «грязной» зарплатами может составлять от 0% до 35% (в Молдове — 13,2%). Чтобы рейтинг был справедливым, picodi.com сравнивали зарплаты нетто, то есть те деньги, которые работник получает на руки или банковский счёт.

Можно ли прожить на минимальную зарплату в 2023 году в Молдове и мире?

Среди 67 рассмотренных в исследовании стран только в 7 минимальная заработная плата не изменилась с января 2022 года. К таким странам относятся Израиль, Гонконг и Нигерия.

Наибольший рост минимальной зарплаты за год мы зафиксировали в Аргентине (104,5%) и Турции (100%). Но следует учитывать, что в этих странах инфляция и падение стоимости национальной валюты в течение нескольких лет были достаточно высокими.

Высоким ростом «минималки» также отличились Латвия (27,1%) и Малайзия (25,8%).

Молдова в рейтинге роста зарплат заняла 3-е место: сейчас «чистая» минимальная оплата труда составляет 3 473 лея, что на 32,5% больше, чем в прошлом году (2 620 L). Меньшее повышение ожидает низкооплачиваемых работников в Германии (21,9%) и Румынии (24,5%).

Основные продукты питания
Для данного исследования мы сформировали условную продовольственную корзину и сопоставили стоимость продуктов с минимальной заработной платой. Корзина состоит из таких продуктов как: хлеб, молоко, яйца, рис, сыр, мясо, фрукты и овощи. Хоть список этот очень скудный, но содержащиеся в нём продукты (в указанных количествах) способны удовлетворить минимальную потребность в питательных веществах среднестатистического взрослого человека.

Молоко (10 литров) — 173 L;
Хлеб (10 буханок) — 80 L;
Рис (1,5 кг) — 36 L;
Яйца (20 шт.) — 61 L;
Сыр (1 кг) — 156 L;
Мясо (6 кг) — 620 L;
Фрукты (6 кг) — 132 L;
Овощи (8 кг) — 126 L.

Можно ли прожить на минимальную зарплату в 2023 году в Молдове и мире?

Стоимость такой продуктовой корзины на начало 2023 года составляет 1 384 лея, что на 26,7% больше, чем в прошлом году. Такая продуктовая корзина составляет 39,8% от минимальной оплаты труда после уплаты налогов. В прошлом году это соотношение равнялось 41,7%. Получается, что в Молдове рост минимальной зарплаты опередил рост цен.

В прошлые годы стоимость идентичного продуктового набора выглядела следующим образом:

январь 2019 — 1 027 L;
январь 2020 — 1 095 L;
январь 2021 — 1 085 L;
январь 2022 — 1 092 L;
январь 2023 — 1 384 L.

Где можно прожить на «минималку»?

У каждого человека свои пищевые привычки, которые зависят и от страны проживания и от семьи. Тем не менее мы решили сравнить стоимость одних и тех же продуктов в разных странах и проверить, какой процент от официального минимального дохода пойдёт на оплату продуктов, обеспечивающих лишь выживание.

Можно ли прожить на минимальную зарплату в 2023 году в Молдове и мире?

Лучшее соотношение цен к минимальной зарплате мы зафиксировали в Великобритании, Ирландии и Австралии: от 6,5% до 7,7%.

Молдова в этом рейтинге на 54-й позиции с результатом в 39,8%, опережая Беларусь (43,1%), Россию (45,5%) и Казахстан (51,9%).

В таких странах Азиатско-Тихоокеанского региона, как Вьетнам, Индия, Индонезия, Таиланд и Филиппины на основные продукты питания жители тоже тратят более половины минимальной зарплаты. В свою очередь в Нигерии минимальной оплаты труда не хватит даже на такой скудный набор продуктов.

Методология и источники данных
В данном исследовании сравнивали ставки минимальной оплаты труда, актуальные с января 2023 года, со ставками в январе 2022 г. Данные взяты с официальных страниц правительств либо соответствующих министерств. Не учитывались страны, в которых размер заработной платы определяется профсоюзами и в которых нет установленной законом минимальной зарплаты (например, Италия, Сингапур, Швейцария и страны Северной Европы). Для стран, где минимальная заработная плата варьируется от региона к региону (Вьетнам, Канада, США, Таиланд, Филиппины), мы рассчитали и использовали среднее арифметическое. Сумма после уплаты налогов была получена с помощью местных налоговых калькуляторов. Использованный в исследовании набор продуктов является условным, созданным исключительно для статистических целей. Указанные объёмы были рассчитаны на основе рекомендаций некоторых министерств здравоохранения касательно минимальных норм потребления продуктов питания. Цены продуктов, использованные в этом исследовании, взяты с сайта numbeo.com, где цены на разные товары и услуги собираются сотнями тысяч пользователей со всего мира.

Для конвертации валют использовался средний курс Google Finance за IV квартал 2022 г.
  • Сегодня, 14:07
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