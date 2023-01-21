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Арестович снова вынужден исправляться

Арестович снова вынужден исправляться


Экс-советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович спустя неделю после своей отставки заявил, что украинские власти упустили не только шанс на победу в военном конфликте с Россией, но и внутриполитический.

При этом бывший советник добавил, что он теперь лицо неофициальное и может говорить, что думает.

"Мы упустили не только военный шанс, потеряли время, и россияне начали мобилизацию, восстановили ситуацию на фронте и даже создали превосходство по некоторым местам. Не только Запад не дал оружие, мы упустили общественный шанс - внутриполитический и государственный", - заявил Арестович на видео, опубликованном в его телеграм-канале, передает ria.ru.

Он подчеркнул, что Киев упустил два шанса - шанс полноценной и своевременной военной поддержки от стран Запада, и, второе, существеннее, украинский народ весь "ляжет", по его мнению, это скверное сочетание. По его словам, сейчас наблюдается разница на поле боя в сравнении с началом спецоперации РФ на территории Украины, тогда украинские военные "укладывали в цель каждый снаряд", а сейчас "просели на нижний сюжет, где срабатывают наши недостатки".

"Мы внутри сюжета, благодаря которому мы проигрывали 450 лет подряд. Вся история Украины - это сверхгероические усилия на поле боя, и потом это нас убивало. От нас понадобится экстраординарный рывок, чтобы выйти из этого сюжета", - добавил он.

Также он вспомнил фразу польского президента Анджея Дуды, который засомневался в том, «выживет ли Украина». И спросил мнения зрителей, мог ли глава Польши обронить такую фразу просто так или за ней стоит какая-то известная ему информация. Кроме того, экс-советник заметил, что начавшая на Украине борьба за власть грозит поражением в кратчайшие сроки.

Бывший советник главы офиса президента Украины снова вынужден исправляться. На этот раз ему пришлось пояснять высказанные в одном из эфиров слова о «негарантированной победе» Украины.

Он уточнил, что Киев не проиграет в конфликте, но при этом победить в нем стало труднее из-за отчаянных усилий России, «чтобы не проиграть». Также он заявил о росте численности российских военных на территории Украины. А победа, по словам Арестовича, зависит от своевременности западных поставок оружия, сплоченности и воли украинцев, сообщает mk.ru.

Также бывший советник главы офиса президента обратил внимание на то, что внимание от выполнения заявленных целей отвлекают конфликты и склоки внутри страны, которых стало больше.

Ранее офис Владимира Зеленского принял отставку Алексея Арестовича с поста советника главы офиса.

Арестович 14 января заявил, что причиной разрушения части дома в Днепропетровске стала работа украинской ПВО. В понедельник, 16 января, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обратил внимание на слова представителей Украины о том, что причиной обрушения подъезда дома в Днепропетровске стала украинская противоракета. Он также отметил, что Вооруженные силы России не наносят ударов по жилым домам и социальной инфраструктуре Украины. Позднее Арестович отказался от своих слов о причинах обрушения части дома в Днепропетровске и заявил, что написал заявление об отставке.
  • Сегодня, 09:58
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