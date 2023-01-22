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Турция отменила визит министра обороны Швеции

Турция отменила визит министра обороны Швеции

Турция отменила запланированный на 27 января визит министра обороны Швеции Пола Йонсона в Анкару в знак протеста против демонстрации правых экстремистов возле посольства Турции в Стокгольме, санкционированной шведскими властями. Визит Йонсона утратил "важность и значение" и потому отменен, заявил в субботу, 21 января, министр иностранных дел Турции Хулуси Акар, передает dw.com

Пол Йонсон намеревался в ходе визита в Турцию предпринять новые попытки убедить Анкару снять возражения против вступления Швеции в НАТО. В Анкаре выразили резкое недовольство тем, что шведские власти разрешили провести 21 января в Стокгольме протестную акцию, организованной правым экстремистом Расмусом Палуданом. Портал Nordic News сообщил в пятницу, что лидер датской ультраправой партии "Жесткий курс" Расмус Палудан получил разрешение провести у посольства Турции в Стокгольме акцию с сожжением Корана. Палудан провел акцию в субботу в 16.00 мск. В турецком МИД заявили, что сожжение Корана в Стокгольме свидетельствует об уровне исламофобии, расизма и дискриминации в Европе.

Палудан уже неоднократно делал это в ходе протестных мероприятий в различных городах Швеции, что вызывало столкновения между контрдемонстрантами и полицией.

Турция и Венгрия - единственные страны НАТО, которые до сих пор не согласились на вступление Швеции в Североатлантический альянс.

Анкара в качестве условия требует от Стокгольма принять более жесткие меры против курдских активистов, которых она считает "террористами".

Турция обвинила Швецию в открытом нарушении меморандума о вступлении в НАТО

В турецком МИД призвали Швецию "предпринять конкретные шаги для выполнения обязательств по противодействию терроризму", закрепленных в документе.
МИД Турции в субботу распространил заявление, в котором решительно осудил сожжение Корана в Стокгольме у здания турецкого посольства, пишет ТАСС.

"Мы самым решительным образом осуждаем акцию в Стокгольме. Она является открытым нарушением Швецией подписанного трехстороннего (также с участием Финлянднии - прим. ТАСС) меморандума [о вступлении в НАТО]. Мы еще раз призываем Швецию предпринять конкретные шаги для выполнения обязательств по противодействию терроризму, закрепленных в меморандуме", - отмечает министерство.

Ранее о необходимости принятия властями Швеции мер для недопущения акций, направленных против Турции, и нападок на ислам заявил глава президентского управления по коммуникациям Фахреттин Алтун. Он добавил, что акция, организованная перед посольством в Швеции, является очередным примером пропагандистской деятельности Рабочей партии Курдистана, запрещенной в Турции.

В Турции демонстранты сожгли шведский флаг и пообещали «приехать» в Швецию, сообщает Sputnik.

Протесты стали ответом на сожжение Корана возле посольства Турции. Ранее лидер датской ультраправой партии «Жесткий курс» Расмус Палудан сжег священную для мусульман книгу около турецкого посольства в Швеции.

«Однажды ночью мы внезапно приедем в Стокгольм»! — скандировали участники акции в Турции.

Власти Турции заявили об исламофобии в Европе после акции шведского политика с сожжением Корана. глава МИД Швеции Тобиас Билльстрём заявил, что «провокации с сожжением Корана в Стокгольме ужасны», однако в Швеции действует свобода выражения мнений, а само правительство не поддерживает исламофобские настроения среди населения.

Арабские страны осудили сожжение Корана в Швеции

Министерства иностранных дел арабских стран Персидского залива выступили с осуждением сожжения Корана у посольства Турции в Стокгольме.

Портал Nordic News сообщил в пятницу, что лидер датской ультраправой партии "Жесткий курс" Расмус Палудан получил разрешение провести у посольства Турции в Стокгольме акцию с сожжением Корана. Палудан провел акцию в субботу в 16.00 мск. В турецком МИД заявили, что сожжение Корана в Стокгольме свидетельствует об уровне исламофобии, расизма и дискриминации в Европе.

МИД Саудовской Аравии заявил о решительном осуждении проведенной в Швеции акции по сожжению священной для мусульман книги.

"Королевство подтверждает свою твердую позицию, считая важным распространять ценности диалога, терпимости и мирного сосуществования и отказаться от ненависти и экстремизма", – говорится в заявлении министерства.

МИД Кувейта предупредил, что такие действия "могут вызвать негодование у мусульман всего мира и стать опасной провокацией".

МИД ОАЭ призвал к "уважению религиозных символов и отказу от оскорблений религий и их святынь".

Глава Чечни резко отреагировал на акцию протеста шведской ультраправой партии «Жесткий курс» в Стокгольме. На ней активисты сожгли Коран перед посольством Турции. Акция была согласована с местными властями, передает mk.ru.

По словам Кадырова, только одержимые дьяволом, самые отмороженные негодяи могут покушаться на святые ценности, мотивируя это протестом. Политик заявил о своей уверенности, что этот «мерзкий поступок» был придуман и проплачен определенными политическими силами.

Глава Чечни также назвал сплошным безбожием все, что связано с НАТО. А также заявил о том, что российские военные будут еще сильнее и настойчивее бить приспешников натовской сатанистской коалиции на Украине.

Рамзан Кадаров также написал в Telegram-канале, что участники акции в Стокгольме свой выбор уже сделали и навлекли на себе вечное проклятие. «Они это поймут когда-нибудь, но будет уже поздно. Гореть вам в аду, бесы!» – подытожил глава Чечни.
  • Сегодня, 10:19
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