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В аптеках Молдовы появятся 20 новых лекарств

В аптеках Молдовы появятся 20 новых лекарств

Комиссия по лекарствам Агентства по лекарственным средствам и медицинским устройствам (AMDM) в Молдове разрешила 52 лекарственных средства, 20 из которых впервые.

Как отметили в ведомстве, среди разрешенных впервые препаратов Дутастерид/Тамсулозин (Dutasterida/Tamsulosina) – для лечения мужчин с увеличенной простатой (доброкачественная гиперплазия предстательной железы), передает МОЛДПРЕС.

Также впервые в стране можно будет найти препараты Эпидуо (Epiduo), используемые для лечения акне, и Линестар (Linestar) – антибиотик из класса оксазолидинонов, действие которого заключается в остановке развития некоторых бактерий (микробов), вызывающих инфекции. Он используется для лечения пневмонии и некоторых инфекций кожи или тканей под кожей.

Среди повторно разрешенных такие фармацевтические препараты, как: Церезим (Cerezyme) – для лечения пациентов с подтвержденным диагнозом болезни Гоше, Олтар (Oltar) – для снижения уровня сахара в крови (пероральный противодиабетический препарат), Тоби (Tobi) – для лечения пациентов, страдающих кистозным фиброзом и Амиокордин (Amiokordin) – для лечения нарушений сердечного ритма (аритмии).

По данным Минздрава Молдовы, сейчас Государственный регистр лекарств содержит около 4000 наименований, тогда как в предыдущие годы было около 8000 наименований.
  • Сегодня, 10:25
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