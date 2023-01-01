Депутат украинского парламента Алексей Гончаренко заявил, что в городе Подольск Одесской области Украины демонтирован бюст революционера и полководца времен Гражданской войны Григория Котовского с его мавзолея.
Ранее Подольск Одесской области назывался Котовск. В 2016 году город переименовали по закону о декоммунизации. Мавзолей Котовского — памятник-усыпальница в Подольске, представляет собой стелу со склепом.
"На моем округе теперь нет бюста Котовского. В Подольске был и бюст, и мавзолей.. Но скоро и упоминания не останется", - написал Гончаренко в своем Тelegram-канале.
Ранее украинское издание Vgorode сообщало, что в 2016 году Подольский городской совет принял решение о перезахоронении останков Григория Котовского в рамках закона о декоммунизации, однако решение так и не выполнили, аргументируя это тем, что на перезахоронение родственники должны предоставить разрешение.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.
Ранее, 20 января, в городе Измаил Одесской области переименовали сквер, названный в честь русского поэта Александра Пушкина. Теперь он называется Литературным.
6 января в Днепре (до 2016 года носил название Днепропетровск) демонтировали памятник Михаилу Ломоносову. Скульптуру сняли с постамента с помощью специальной техники и отвезли на территорию коммунального предприятия «Зооконтроль».
Днем ранее, 5 января, в Харькове также снесли второй из трёх памятников советскому писателю XX века Николаю Островскому. От него остался только постамент, который ранее вандалы залили краской. Монумент стоял на улице Чернышевской около детской библиотеки, названной в честь литератора. Личности тех, кто снес монумент, не установлены.