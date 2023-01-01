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Додон отреагировал на заявление Санду о возможном вступлении в НАТО

Додон отреагировал на заявление Санду о возможном вступлении в НАТО

Пятый президент Молдовы прокомментировал последнее заявление Майи Санду относительно возможности вступления нашей страны в НАТО.

"Майя Санду продолжает втягивать Молдову в НАТО – вопреки прописанному в Конституции нейтралитету и воле молдавского народа, выступающему категорически против присоединения к этой военной структуре", – отметил он, пишет aif.md

Додон подчеркнул, что очередное опасное заявление президента последовало во время визита Санду в Давос, где она в том числе встретилась с сыном миллиардера Сороса, приведшего её к власти. Очевидно, что Санду внедряет в Молдове его сценарий, и вступление в НАТО – один из его пунктов, считает политик.

"Подобные декларации Майи Санду снова демонстрируют, что она действует по приказу своих заокеанских хозяев против интересов страны и народа, против суверенитета, территориальной целостности и независимости Молдовы.

Наши граждане хотят сохранения нейтралитета и мира, о чём свидетельствуют результаты многочисленных опросов общественного мнения, и они никогда не согласятся стать пушечным мясом для НАТО в борьбе против России", – подытожил Игорь Додон.

В администрации Майи Санду данную точку зрения пока не прокомментировали.
  • Сегодня, 10:41
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