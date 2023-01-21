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Ливан лишился права голоса в ООН

Ливан лишился права голоса в ООН

Ливан был лишён права голоса в Генеральной Ассамблее ООН за неуплату ежегодных взносов. Об этом, 21 января, сообщает новостной портал Arab News.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что Бейрут должен выплатить задолженность в размере около 1,8 миллиона долларов, чтобы восстановить свой статус, сообщает eadaily.com.

Другими странами, которые потеряли право голоса, стали Доминика, Экваториальная Гвинея, Габон, Южный Судан и Венесуэла.

Согласно правилам ООН, страна может лишиться права голоса, если она имеет задолженность по взносам как минимум за два года, если только она не представит доказательства того, что не может платить по не зависящим от нее причинам.

Ливан находится в экономическом кризисе с 2019 года, когда финансовая система страны рухнула после десятилетий расточительства, бесхозяйственности и коррупции.

Министерство иностранных дел Ливана заявило, что долг будет выплачен «немедленно, таким образом, чтобы сохранить права Ливана в ООН».

Тем временем, Украина вошла в число первых пяти стран, которые уже внесли деньги в бюджет ООН на 2023 год, сообщает mk.ru Sputnik.

Киевом внесен $1,6 млн. В число оплативших взнос также есть Казахстан (почти $3,9 млн), Армения ($292,5 тыс.), Сенегал и Лихтенштейн (по $204,8 тыс.).

При этом год назад по итогам января деньги в бюджет ООН на 2022 год внесли более 40 государств.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что страны Евросоюза совместно выделили на военную помощь Украине €10 млрд. При этом общая сумма военной, экономической, макрофинансовой и гуманитарной помощи приближается к €50 млрд.


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