Меджлис (однопалатный парламент) Ирана планирует включить вооруженные силы государств — членов Евросоюза в список экстремистских структур в ответ на призыв Европарламента признать Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС) террористической организацией. С таким заявлением выступил сегодня, 22 января, спикер законодательного органа исламской республики Мохаммад Багер Галибаф, передает агентство Mehr, пишет eadaily.com.
«Меджлис примет любые меры в ответ на включение КСИР в перечень террористических организаций или в санкционные списки, и эти меры будут быстрыми и решительными. Мы признаем армии стран Европы террористическими организациями и внесем в повестку дня вопрос о принятии необходимых мер для борьбы с ними», - сказал политик, приводит выдержки из публикации ТАСС.
О планируемых ответных шагах в отношении военных структур европейских государств заявил сегодня и глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян. Он написал в Twitter, что своими действиями в отношении КСИР Европарламент «выстрелил себе в ногу», и пообещал равнозначный ответ со стороны республики.
Напомним, что на этой неделе евродепутаты большинством голосов одобрили резолюцию с призывом к руководству ЕС признать КСИР террористической организацией. Документ имеет рекомендательный характер. Президент Ирана Эбрахим Раиси заявил, что «эта акция противоречит нормам международного права и Уставу ООН».
На фоне продолжавшихся несколько месяцев в Иране антиправительственных выступлений ЕС, США и другие страны ввели в 2022 году рестрикции в отношении иранских физических и юридических лиц, которые, по их мнению, несут ответственность за подавление протестов. В Тегеране считают, что Вашингтон и Брюссель используют санкции в качестве инструмента для усиления социальной напряженности в республике.