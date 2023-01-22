Администрация президента США Джо Байдена уже в понедельник может объявить об отставке действующего главы аппарата Белого дома Рона Клейна и назначении на его место бывшего координатора по борьбе с коронавирусом Джеффри Зиентса, сообщает журналист Блумберг.
"Белый дом объявит завтра о том, что Джеффри Зиентс будет новым главой аппарата", - сообщила представительница издания в Twitter, пишет ria.ru.
Ранее газета Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что Байден может назначить Зиентса новым главой аппарата Белого дома вместо уходящего в отставку Клейна. В апреле 2022 года Зиентс покинул администрацию после работы координатором Белого дома по коронавирусу. Осенью 2022 года он вернулся в Белый дом и, по словам собеседников газеты, помогал Клейну в подготовке кадровых перестановок после промежуточных выборов в конгресс.
Зиентс впервые начал работу в правительстве при администрации президента Барака Обамы, занимая несколько высокопоставленных позиций, включая руководство офисом по управлению и бюджету, а также национальный экономический совет. Вслед за этим Зиентс руководил частной финансовой компанией, а также провел 2 года в правлении Facebook. В период президентской кампании Байдена, Зиентс помогал в решении финансовых задач в рамках предвыборной гонки нынешнего главы государства.